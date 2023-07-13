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صحة

ما هي أبرز مضار شرب الكافيين قبل النوم؟

Lebanon 24
13-07-2023 | 10:48
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يعتمد كثيرون على الكافيين كمصدر للإمداد بالطاقة، لكن نسب الكافيين المرتفعة تترك تأثيراً على صحة الجسد أثناء النوم، خاصة إذا تم تناولها في فترة المساء.

إليكم أبرز المضار لشرب الكافيين قبل النوم:

- الأرق واضطرابات النوم
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يتقبل الجسم الكافيين كمنشطات تقاوم فترة الراحة، وبالتالي زيادة تناولها قبل النوم تضاعف فرص الإصابة بالأرق واضطرابات النوم، لذا ينبغي الابتعاد عن شرب القهوة في فترات المساء، والاكتفاء بتناولها خلال النصف الأول من النهار.

- زيادة الحاجة لدخول المرحاض
يعتبر الكافيين أحد العوامل المساعدة على زيادة إدرار البول، ما يضاعف الحاجة إلى دخول الحمام ليلًا، وبالتالي قطع فترة النوم، والاستيقاظ عدة مرات لتلبية الرغبة في التبول.

- اضطرابات المعدة
شرب القهوة ليلًا من شأنه إحداث تأثيرات على عملية الهضم، والمعاناة من اضطرابات الجهاز الهضمي، لذا ينصح بالابتعاد عن تناولها ليلًا أو قبل النوم.

-  الكسل والخمول
يعاني الكثير من أعراض تؤثر على نشاطهم البدني، إذ أن الكافيين باعتباره منبهاً، يترك آثاراً كثيرة على نشاط الجسم أثناء النهار، بالتالي أخذ كميات كبيرة من الكافيين قبل النوم، تؤدي إلى اضطرابات النوم.
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