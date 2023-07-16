دراسة تكشف.. هذه أهمية الفاكهة لمرضى السكري

كشفت نتائج دراسة جديدة أن وصف الفاكهة والخضراوات كعلاج لمرضى السكري من النوع 2 يمكن أن يمنع 296000 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية ويوفر 39.6 مليار دولار أميركي من الإنفاق على الرعاية الصحية في الولايات المتحدة على مدار 25 عامًا.

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وبحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية جمعية القلب الأميركية، باستخدام نموذج يعتمد على 6.5 مليون أميركي تتراوح أعمارهم بين 40-79 عامًا يعانون من مرض السكري وانعدام الأمن الغذائي، كما ورد في ثلاث دورات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية NHANES، قدرت المحاكاة أن برنامج الوصفات الطبية الوطني الأميركي إذا قام بتقديم الفاكهة والخضراوات مجانًا أو مدعومة يمكن أن يكون له تأثير كبير على النتائج الصحية.

وجاءت الفاكهة والخضراوات كأهم التوصيات لنظام غذائي غني بالألياف لمرض السكري، جنبًا إلى جنب مع البقوليات والحبوب الكاملة.



وأظهرت الدراسات أن واحدًا فقط من كل 10 أميركيين يتناول الكمية الموصى بها من الفاكهة والخضراوات يوميًا، وهو ما يرتبط بالقدرة على تحمل التكاليف والقدرة على الوصول إليها أكثر من مجرد الاختيار الشخصي. وأن هناك جهودا متزايدة من أجل أن تصبح الوصفات الطبية شائعة.

من جانبه، يقول كبير الباحثين الدكتور داريوش مظفريان، طبيب القلب وأستاذ التغذية في كلية فريدمان للتغذية بجامعة تافتس، إن "من بين الاستراتيجيات التي يمكن أن تحسن التغذية الأميركية والنتائج الصحية المتعلقة بالنظام الغذائي، يستمر الدليل على أن برنامج الوصفات الطبية الوطني الأميركي يعد خيارًا رائعًا"، مشيرًا إلى أن "هذه العلاجات المبتكرة مثيرة لأنها تستطيع تحسين الصحة وتقليل الإنفاق على الرعاية الصحية، إلى جانب تقليل الفوارق من خلال الوصول إلى المرضى الذين هم في أمس الحاجة إليها". (العربية)