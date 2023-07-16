Advertisement

صحة

ما هي المواد الغذائية التي تكبح الشعور بالجوع؟

Lebanon 24
16-07-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1088121-638251238102703918.jpg
Doc-P-1088121-638251238102703918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الدكتورة آلا نيرولينا أخصائية امراض الجهاز الهضمي، أن هناك أطعمة تكبح الشعور بالجوع ، وفي نفس الوقت تفيد الجسم.

وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru إلى أن الفواكه الغنية بالألياف الغذائية تكبح بفعالية الشعور بالجوع.
Advertisement
 
وتقول: "إن الفواكه الغنية بالألياف الغذائية كالتفاح مثلا تكبح بفعالية الشعور بالجوع وفي نفس الوقت مفيدة جدا للجسم: فهي تساعد في الحفاظ على توازن مثالي لمكروبيوم الأمعاء وعلى مكافحة الالتهابات، وعند تناولها بصورة منتظمة تقضي على الامساك وتعمل على تطبيع مستوى السكر في الدم".

ووفقا لها، تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الألياف الغذائية أيضا، ولكنها في نفس الوقت تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذلك يجب تناولها باعتدال.

وتقول: "الزنجبيل كمادة تضاف للشاي أو الطعام، يساعد على تقليل الشهية لأنه يحتوي على مادة الجينجيرول Gingerol الموجودة في جذور الزنجبيل على شكل زيت طيار. كما أن هذه المادة تساعد على تخفيض مؤشر هرمون اللبتين (هرمون الأنسجة الدهنية)، ما يؤثر في خفض الشهية. كما أن الشاي الأخضر، لاحتوائه على الكافيين، يساعد على تقليل الشهية ويحسن عملية التمثيل الغذائي. ويؤدي تناول الأفوكادو مع الألياف الغذائية إلى الشعور بالشبع، ما يقلل من الإفراط في تناول الطعام".

ووفقا لها يمكن الشعور بالشبع بسرعة، بعد تناول البيض، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من بروتين سهل الهضم والامتصاص. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:46 | 2023-07-16
08:33 | 2023-07-16
07:40 | 2023-07-16
05:48 | 2023-07-16
04:16 | 2023-07-16
02:03 | 2023-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website