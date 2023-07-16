27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة عن "مواليد كورونا".. كيف أثر الوباء على سلوك الأطفال؟
Lebanon 24
16-07-2023
|
15:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة مفادها أن الأطفال الذين ولدوا خلال فترة جائحة كورونا، لديهم مهارات اتصال محدودة.
وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، قال الباحثين بالكلية الملكية للجراحين في أيرلندا إن الأطفال المولودين أثناء الوباء "لديهم في سن الثانية تطورات سلوكية مماثلة لأسلافهم ممن لم يولدوا خلال ذات الفترة، باستثناء القدرة على التواصل".
Advertisement
الدراسة ركزت على الأطفال الذين ولدوا في الأشهر الثلاثة الأولى من الإغلاق المصاحب لأزمة كورونا، وقارنتهم بمجموعة مماثلة من الأطفال المولودين قبل الوباء، وتم إشراك ما مجموعه 354 أسرة وأطفالها في الدراسة.
وقالت قائدة البحث كبيرة المحاضرين في الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا سوزان بايرن: "أردنا أن نفهم كيف كانت الحياة للأطفال الذين ولدوا أثناء الوباء، وما قد تعنيه الأزمة لصحتهم العامة وتطورهم".
ووجد فريق الباحثين أنه "ما متوسطه 3 كبار فقط قبّلوا الأطفال في عمر 6 أشهر، بمن في ذلك الوالدان، مما يشير إلى أن الأطفال التقوا بعدد قليل جدا من الأقارب أو أصدقاء العائلة".
كما أن واحدا من كل 4 أطفال لم يلتق خلال ذات الفترة طفلا آخر في نفس عمره، بحلول عيد ميلاده الأول.
أما بالنسبة للسمات الأخرى، مثل المهارات الحركية والقدرة على حل المشكلات، فلم يتم تسجيل أي انخفاض عام في سلوك الأطفال.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت الاستبيانات التي ملأها الآباء عن عدم وجود اختلافات في سلوك أطفالهم، فيما يتعلق بمشاكل النوم أو القلق.
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيع الـ OTV يسقط أرضاً مباشرة على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
مذيع الـ OTV يسقط أرضاً مباشرة على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:46 | 2023-07-16
16/07/2023 12:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة هشام حداد تستمتع بوقتها بالمايوه داخل حوض السباحة.. ونحافة الأخير تُقلق الجمهور (صور)
Lebanon 24
زوجة هشام حداد تستمتع بوقتها بالمايوه داخل حوض السباحة.. ونحافة الأخير تُقلق الجمهور (صور)
02:42 | 2023-07-16
16/07/2023 02:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة في الجنوب تهزّ الجيش الإسرائيليّ.. ماذا فعل عناصر "حزب الله"؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة في الجنوب تهزّ الجيش الإسرائيليّ.. ماذا فعل عناصر "حزب الله"؟
13:00 | 2023-07-16
16/07/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في برمانا.. دعا جاره إلى منزله وهذا ما حدث
Lebanon 24
في برمانا.. دعا جاره إلى منزله وهذا ما حدث
07:07 | 2023-07-16
16/07/2023 07:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم نائباً لبنانيّاً: شاء الرحيل يوم عيد مار شربل
Lebanon 24
الموت يُؤلم نائباً لبنانيّاً: شاء الرحيل يوم عيد مار شربل
06:34 | 2023-07-16
16/07/2023 06:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:00 | 2023-07-16
ما هي المواد الغذائية التي تكبح الشعور بالجوع؟
08:33 | 2023-07-16
"مرض غامض" يصيب 250 شخصا.. ما هي عوارضه
07:40 | 2023-07-16
خبيرة تغذية تحذر.. هذه مخاطر الشوكولاتة المرة على الأطفال
05:48 | 2023-07-16
دراسة تكشف.. هذه أهمية الفاكهة لمرضى السكري
04:16 | 2023-07-16
عقار لعلاج ألزهايمر يجتاز اختبارا أوليا للسلامة.. إليكم التفاصيل
02:03 | 2023-07-16
نسيان تنظيف الأسنان قد يكون وراء "القاتل الصامت".. دراسة تكشف
فيديو
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:50 | 2023-07-14
17/07/2023 02:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
17/07/2023 02:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
17/07/2023 02:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact