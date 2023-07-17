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صحة

حالات الوفاة المبكرة... اليكم بعض الاسباب

Lebanon 24
17-07-2023 | 04:30
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واجه الملايين حول العالم انخفاضا في متوسط العمر المتوقع وارتفاع الموت المبكر بسبب عوامل معينة حددت دراسة حديثة أبرزها.

وكشفت الدراسة عن أهم 10 أسباب رئيسية للوفيات المبكرة في جميع أنحاء العالم.على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن ارتفاع ضغط الدم الانقباضي باعتباره السبب الأول للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم، والذي تسبب في 10.845.595 حالة وفاة.
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ويشير الخبراء إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو "ثالث أكبر عامل خطر لجميع الأمراض".

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إن أي قراءة لضغط الدم أعلى من 140/90 ملم زئبقي تعد عالية الخطورة.

والسبب الرئيسي التالي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفقا للدراسة، هو التدخين (7.7 مليون حالة وفاة)، ثم تلوث الهواء (6.7 مليون).

والعامل التالي على قائمة الدراسة هو ارتفاع مستوى الجلوكوز في البلازما الصيامي (6.5 مليون)، وهذا مؤشر على مرض السكري الذي تقول دراسة حديثة إن عدد الإصابات من المتوقع أن يصل إلى 1.3 مليار شخص حول العالم في غضون الثلاثين عاما القادمة، بحلول عام 2050، أي أكثر من ضعف عدد الحالات البالغ 529 مليون حالة في عام 2021.

وتحذر هيئة الخدمات الصحية من أن مرض السكري من النوع الثاني يمكن أن يؤدي إلى:

- أمراض القلب والسكتة الدماغية

- فقدان الإحساس والألم (تلف الأعصاب)

- مشاكل القدم - مثل القروح والالتهابات

- فقدان البصر والعمى

- الإجهاض والإملاص (ولادة جنين ميت)

- مشاكل في الكلى

- مشاكل جنسية

وتضيف الهيئة: "إن التحكم في مستوى السكر في الدم وإجراء فحوصات منتظمة لمرض السكري هو أفضل طريقة لتقليل خطر حدوث مضاعفات".

وتضم القائمة ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (5 ملايين)، وتلوث الهواء الخارجي (4.5 مليون)، وتعاطي الكحول (2.5 مليون)، وتلوث الهواء الداخلي (2.3 مليون).

ويمكن لأولئك الذين يندرجون ضمن فئتي زيادة الوزن أو السمنة الاستفادة من ممارسة المزيد من التمارين وتناول كميات أقل من الطعام لفقدان الوزن.

ويتضمن فقدان الوزن الصحي خسارة ما يصل إلى 1 كغ أسبوعيا (وليس أكثر).

وبالنسبة لاستهلاك الكحول، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إنه مرتبط بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض الكبد ومشاكل الجهاز الهضمي.

وآخر العوامل المساهمة في الوفاة المبكرة على مستوى العالم هي اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم (1.9 مليون) ونظام غذائي منخفض الحبوب عالية (1.8 مليون). (إكسبريس)


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