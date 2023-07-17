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صحة

"شعر الساحرة"... مشكلة صحية لدى النساء تتجاوز المظهر

Lebanon 24
17-07-2023 | 06:16
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أورد تقرير ألماني أن ظاهرة "شعر الساحرة" عبارة عن نمو شعر في الذقن لدى المرأة، ويعدّ مزعجاً للغاية خاصة وأنه يعاود النمو مجدداً بعد حلاقته.

وأوضح التقرير أن نمو الشعر في الذقن لدى المرأة يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ حيث إنه يرجع إلى التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم، كما هو الحال في مرحلة الحمل أو مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس).
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وأضاف أن نمو الشعر في الذقن لدى المرأة قد ينذر بمشكلة صحية تحت مسمى متلازمة تكيس المبايض، والتي يمكن أن تؤثر على مستويات الهرمون، وبالتالي تؤدي إلى زيادة نمو الشعر. في هذه الحالة، تتأثر المناطق المعتمدة على "الأندروجين" مثل الذقن بشكل خاص.

الجدير بالذكر أن متلازمة تكيس المبايض تتسبب في نمو الأكياس على المبايض، مما يمنع البويضات من النضوج.

كما قد يرجع سبب نمو الشعر في الذقن لدى المرأة إلى ما يعرف بمتلازمة "كوشينج"، وهي اضطراب هرموني مسؤول عن ارتفاع مستوى الكورتيزول بشكل دائم في الدم، ومن السمات المرتبطة بهذه المتلازمة ظهور شعر داكن وخشن على الذقن.

لذا ينبغي على أي حال استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي وراء نمو الشعر في الذقن، والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.
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