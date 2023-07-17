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صحة

خبر يهمّ كبار السنّ... بارقة أمل لتجنب الإصابة بالزهايمر

Lebanon 24
17-07-2023 | 09:25
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كشفت دراسة حديثة لمركز جاما لطب العيون، وجود علاقة بين مشاكل ضعف النظر لدى كبار السن في الولايات المتحدة وبين إصابتهم بالخرف.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود صلة بين جميع أنواع مشاكل البصر مثل قصر النظر وطول النظر وحساسية تباين الألوان، وبين احتمالية أكبر للإصابة بالخرف أو الزهايمر.
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وشملت الدراسة التي نشرت نتائجها في تقرير لقناة "فوكس نيوز"، بيانات من 2967 شخصا أعمارهم لا تقل عن 71 عاما، تم جمعها سنويا عبر مقابلات في المنازل، وتم بدء العملية في عام 2015، والعمر المذكور في السابق للمشاركين كان في عام 2021.

وقالت المؤلفة الرئيسية في الدراسة، أوليفيا كيلين إن "افتراضنا لوجود علاقة بين مشاكل النظر والخرف، يعود إلى وجود دراسات سابقة أشارت إلى وجود مثل هذا الارتباط، لافته إلى أن صحة العين وصحة العقل ترتبطان بشدة لدى كبار السن".

كما أوضحت أن الدراسة "فريدة" لأنها فيها تم اختبار الرؤية لكل المشاركين في الدراسة، ما سمح بتحليل الارتباط بين حالة النظر والخرف، مشيرة إلى أنه على الرغم من تلك العلاقة، إلا أن الأخبار الجيدة تكمن في أن مشاكل النظر يمكن معالجتها.

وذكرت كيلين أنه بذلك يمكن أن يكون علاج مشاكل البصر مفتاحا رئيسيا لتقليل خطر الإصابة بالخرف، كما أكدت أن الوقاية عامل أساسي لتحسين النتائج البصرية أو المعرفية.

وتوصي الأكاديمية الأميركية لطب العيون بأن يخضع الأشخاص ممن عمرهم 65 أو أكبر، لفحوصات نظر روتينية كل عام أو عامين.



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