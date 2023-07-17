Advertisement

صحة

"القلب الأميركية" تحذّر: أخطار السجائر الإلكترونية "لا تزال غير معروفة بالكامل"

Lebanon 24
17-07-2023 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1088418-638252109430494015.jpg
Doc-P-1088418-638252109430494015.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار علماء في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات لفهم الآثار طويلة المدى التي قد تُحدثها السجائر الإلكترونية على صحة الإنسان، على الرغم من أن أبحاثاً سابقة ذكرت أن هذه السجائر لها أخطار صحية منها احتمالية حدوث ضرر للقلب والرئتين.
Advertisement

ودعت جمعية القلب الأميركية، في بيان، إلى مزيد من البحث بشأن التأثير طويل المدى للسجائر الإلكترونية.

وأكدت الجمعية الحاجة الماسة لمزيد من المعرفة والبحث، لافتة إلى أن الأبحاث المستقبلية يجب أن تركز على اكتساب المعرفة بشأن الآثار الخطيرة وطويلة المدى للسجائر الإلكترونية على القلب والأوعية الدموية والرئتين.

وأشارت إلى أن هناك حاجة لإجراء دراسات تشمل المرضى الذين يعانون من أمراض قلبية رئوية موجودة مسبقاً، مثل مرض الشريان التاجي أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، لتقييم ومقارنة النتائج بين مستخدمي السجائر الإلكترونية، مقارنةً بالمدخنين التقليديين، والذين يستخدمون السجائر الإلكترونية جنباً إلى جنب مع التقليدية.

كما شدد العلماء على أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث المتعمق في المكونات الكيميائية الشائعة في السجائر الإلكترونية، والتأثيرات التي تحدثها بشكل مستقل على صحة القلب والرئة مع دراسة الأخطار والفوائد المحتملة للسجائر الإلكترونية كبدائل للسجائر التقليدية القابلة للاحتراق.

ونظراً لأن التأثير الصحي طويل المدى للسجائر الإلكترونية قد يستغرق عقوداً حتى يظهر، يُشجع العلماء على إجراء مزيد من الدراسات الجزيئية والمخبرية للمساعدة في تحديد الآثار البيولوجية لاستخدام السجائر الإلكترونية.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2023-07-17
14:00 | 2023-07-17
10:42 | 2023-07-17
09:25 | 2023-07-17
06:16 | 2023-07-17
04:30 | 2023-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website