معلومة غير متوقعة عن مشاكل البصر.. هذا ما قد تؤدي إليه

يزداد خطر الإصابة بالخرف مع تقدم الإنسان في العمر، ولكن هناك العديد من العوامل المرتبطة بالشيخوخة، ومن أهم هذه العوامل هو مشاكل البصر.
ووجدت دراسة جديدة نُشرت في دورية جاما لجراحة وطب العيون، ونشرتها صحيفة تايمز أف إنديا، أن كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الرؤية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف، وجاءت النتيجة الأكثر أهمية في هذا البحث، أنه كلما ازدادت أنواع مشاكل الرؤية لدى الشخص، كلما ازدادت احتمالات إصابته بالخرف.
ما هي الأنواع المختلفة من مشاكل الرؤية؟
هناك 3 أنواع رئيسية من مشاكل الرؤية أولها البعد، والقرب، وحساسية التباين، وفق ما حددته جمعية البصريات الأميركية.
وقال الدكتور غاري سمول، رئيس قسم الطب النفسي وطبيب الصحة السلوكية في المركز الطبي بجامعة هاكنساك في نيوجيرسي، لفوكس نيوز ديجيتال: "يحافظ التحفيز العقلي على تنشيط الدوائر العصبية وقوتها، ما يحمي الدماغ من التدهور المرتبط بالعمر".
بدورها، قالت مؤلفة الدراسة الرئيسية أوليفيا كيلين، المحاضرة السريرية في طب العيون والعلوم البصرية في الجامعة: "من الممكن علاج معظم مشاكل الرؤية، ونظراً لأن ضعف البصر مرتبط بالخرف، فقد يكون علاج مشاكل الرؤية أحد المفاتيح لتقليل خطر الإصابة بالخرف".
نصائح للعناية بالعيون:
- النظام الغذائي الصحي المتوازن الذي يشتمل الفاكهة والخضروات والأسماك الدهنية.
- المحافظة على الوزن الصحي، لأن زيادة الوزن أو السمنة تؤدي إلى السكري الذي يؤدي إلى الإصابة باعتلال الشبكية السكري أو الغلوكوما.
- تساعد التمارين الرياضية في الوقاية من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول والسيطرة عليه، وهي أمراض يمكن أن تؤدي إلى بعض مشاكل العين أو الرؤية.
- ارتداء النظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية، لأن التعرض لأشعة الشمس يؤدي إلى إتلاف العينين و الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر
- تجنب التدخين لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض العيون المرتبطة بالعمر.
- عند استخدام الكومبيوتر، جرب قاعدة الـ 20 دقيقة، انظر بعيداً حوالي 6 أمتار أمامك لمدة 20 ثانية.