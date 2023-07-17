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صحة

معلومة غير متوقعة عن مشاكل البصر.. هذا ما قد تؤدي إليه

Lebanon 24
17-07-2023 | 14:00
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يزداد خطر الإصابة بالخرف‎ ‎مع تقدم الإنسان في العمر، ولكن ‏هناك العديد من العوامل المرتبطة بالشيخوخة، ومن أهم هذه العوامل هو مشاكل البصر‎.‎

ووجدت دراسة جديدة نُشرت في‎ ‎دورية جاما لجراحة وطب العيون، ونشرتها صحيفة تايمز أف إنديا، ‏أن كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الرؤية قد يكونون أكثر ‏عرضة للإصابة بالخرف، وجاءت النتيجة الأكثر أهمية في هذا ‏البحث، أنه كلما ازدادت أنواع مشاكل الرؤية لدى الشخص، كلما ازدادت ‏احتمالات إصابته بالخرف.‏
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‏ما هي الأنواع المختلفة من مشاكل الرؤية؟
هناك 3 أنواع رئيسية من مشاكل الرؤية أولها البعد، والقرب‏، وحساسية التباين، وفق ما حددته جمعية البصريات ‏الأميركية. 
وقال الدكتور غاري سمول، رئيس قسم الطب النفسي وطبيب الصحة ‏السلوكية في المركز الطبي بجامعة هاكنساك في نيوجيرسي، ‏لفوكس نيوز ديجيتال: "يحافظ التحفيز العقلي على تنشيط الدوائر ‏العصبية وقوتها، ما يحمي الدماغ من التدهور المرتبط بالعمر". 

بدورها، قالت مؤلفة الدراسة الرئيسية أوليفيا كيلين، المحاضرة السريرية في طب العيون والعلوم البصرية في الجامعة: "‏من الممكن علاج معظم مشاكل الرؤية، ونظراً لأن ضعف البصر ‏مرتبط بالخرف، فقد يكون علاج مشاكل الرؤية أحد المفاتيح لتقليل ‏خطر الإصابة بالخرف".

نصائح للعناية بالعيون:
- النظام الغذائي الصحي المتوازن الذي يشتمل الفاكهة ‏والخضروات والأسماك الدهنية‎.‎

- المحافظة على الوزن الصحي، لأن زيادة الوزن أو السمنة ‏تؤدي إلى السكري الذي يؤدي إلى الإصابة باعتلال الشبكية ‏السكري أو الغلوكوما‎.‎

- تساعد التمارين الرياضية في الوقاية من مرض السكري، ‏وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول والسيطرة عليه، ‏وهي أمراض يمكن أن تؤدي إلى بعض مشاكل العين أو ‏الرؤية‎.‎

- ارتداء النظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية، لأن التعرض لأشعة الشمس يؤدي إلى إتلاف العينين و ‏الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر

- تجنب التدخين لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض العيون ‏المرتبطة بالعمر‎.‎

- عند استخدام الكومبيوتر، جرب قاعدة  الـ ‏‎20‎‏ دقيقة، انظر ‏بعيداً حوالي ‏‎6‎‏ أمتار أمامك لمدة ‏‎20‎‏ ثانية.
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