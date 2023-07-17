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صحة
خطوة تُبطئ تدهور الذاكرة.. دراسة ترفع النقاب عنها!
Lebanon 24
17-07-2023
|
16:00
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أفادت نتائج بحثية بأن المستويات العالية من الأنشطة المعرفية كالقراءة وحل ألغاز الكلمات المتقاطعة والشطرنج وكتابة الرسائل، يمكن أن تؤخر الخرف، بينما تساهم الأنشطة السلبية كمشاهدة التلفزيون في تطوره.
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وبحسب "مديكال نيوز توداي"، تحقق الباحثون في كيفية تأثير المهارات المعرفية في مرحلة الطفولة، والتحصيل التعليمي، والأنشطة الترفيهية على الاحتياطي المعرفي.
وتابع فريق البحث من جامعة كوليج بلندن بيانات 1184 شخصاً في بريطانيا منذ الطفولة حتى سن 69 عاماً، وخضع المشاركون لاختبار معرفي بحد أقصى 100 درجة.
ووجد الباحثون أن الحاصلين على درجة البكالوريوس أو أعلى يميلون إلى تسجيل 1.22 نقطة في المتوسط أكثر ممن ليس لديهم تعليم رسمي.
كذلك، فإن الذين شاركوا في 6 أنشطة ترفيهية أو أكثر، مثل فصول التعليم والعمل التطوعي والأنشطة الاجتماعية، سجلوا في المتوسط 1.53 نقطة إضافية مقارنة بمن شاركوا في 4 فقط من هذه الأنشطة.
وفي الوقت نفسه، حصل من لديهم وظيفة مهنية أو متوسطة على 1.5 نقطة أو أكثر في المتوسط ممن لديهم وظائف تتطلب مهارات جزئية أو لا تتطلب مهارات.
وقالت النتائج: "الأنشطة المعرفية المحفزة مثل القراءة والألغاز المتقاطعة تقلل من خطر الإصابة بـ الخرف وتعزز الإدراك من خلال زيادة الاحتياطي المعرفي، وإن تحدي قدراتنا المعرفية بأمان، طالما أن ذلك لا يؤدي إلى الإحباط، هو أمر صحي وسيؤدي حتى إلى تحسين الثقة بالنفس".
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