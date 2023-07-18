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صحة

لا يُنصح بتناوله يومياً.. عصير طبيعي مذاقه مدهش وفوائده متعددة

Lebanon 24
18-07-2023 | 11:00
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يعتبر عصير قصب السكر من المشروبات المشهورة، التي تساعد على تبريد الجسم وتقوية جهاز المناعة، لكن ينصح الخبراء بعدم استهلاكه يوميًا، بحسب ما نشره موقع "VN Express" الفيتنامي.

ويوفر المشروب الفركتوز الطبيعي الذي يعزز الطاقة ويقلل الشعور بالتعب، خاصة في الأيام الحارة، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، وغني بمضادات الأكسدة والبروتينات والألياف القابلة للذوبان.
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ضعف الحصة اليومية للنساء
لكن يقول الدكتور بوي داك سانغ، أستاذ في أكاديمية فيتنام للعلوم والتكنولوجيا، إنه لا ينبغي تناول عصير القصب بشكل يومي. يضيف الدكتور سانغ أن الشخص العادي يمكن أن يكتسب وزنًا إذا شرب الكثير من عصير قصب السكر، حيث يوفر كوب سعة 240 مل في المتوسط حوالي 183 سعرة حرارية و50 غرامًا من السكر، أي ما يعادل 12 ملعقة صغيرة من السكر، وهو قدر أعلى من الكمية اليومية الموصى بها وهي 9 ملاعق صغيرة للرجال و6 ملاعق صغيرة للنساء.


الحالات الممنوع تناولها للعصير
لذا، يجب على الأشخاص، الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري أو دسليبيدميا أو النقرس، عدم شرب الكثير من عصير قصب السكر. ولا ينبغي على النساء الحوامل، المعرضات للإصابة بسكري الحمل وكبار السن والأطفال دون سن 4 سنوات والأشخاص الذين يستخدمون المكملات الغذائية أو أدوية ترقق الدم شرب عصير قصب السكر.

ويقول الدكتور سانغ إن تناول كوبًا أو كوبين فقط من عصير قصب السكر أسبوعيًا هو الأفضل، بحسب الحالة الصحية للشخص، محذرًا من أن أولئك، الذين يستهلكون عصير قصب السكر غير الصحي، معرضون لخطر العدوى والتسمم الغذائي. (العربية)         

المصدر: العربية
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