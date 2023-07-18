هل تستعينون بالليمون لتنظيف بعض الاغراض؟... اليكم هذا الخبر

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يعتبر الليمون عنصرًا أساسيًا في التنظيف المنزلي، ويعد عصير الليمون ممتازًا في تنظيف العديد من الأشياء، وهو مفيد بشكل خاص لمعالجة البقع المعقدة ولإزالة الروائح الكريهة من ألواح التقطيع، التي احتفظت برائحة قوية من الأطعمة مثل البصل والثوم، لكن لا يُصنف عصير الليمون كعنصر آمن للاستخدام على جميع الأسطح والأقمشة، والأهم من ذلك أنه لا ينبغي أبدًا خلطه مع مبيض الكلور، ولا مع المنتجات التي تحتوي على مواد التبييض، لأن المزيج يؤدي إلى تصاعد أبخرة سامة خطيرة، بحسب ما نشره موقع "Better Homes & Gardens".ولتجنب الضرر المُكلف، أو المُدمر، من المهم معرفة أنه لا ينبغي تنظيف العديد من الأدوات المنزلية الشائعة بالليمون أو تعريضها له، ويمكن أن يتفاجأ البعض عند معرفة ما لا يجب عليك تنظيفه بالليمون أبدًا، مما يلي:1. الأحجار الطبيعيةيجب عدم تعريض الأسطح الحجرية الطبيعية، بما يشمل البلاطات الخلفية والأرضيات والأثاث والإكسسوارات لعصير الليمون، لما قد يسببه الحمض الموجود في عصير الليمون في حدوث تنقر في الرخام والغرانيت والأحجار الطبيعية الأخرى.2. الأرضيات الخشبيةيمكن أن يتسبب عصير الليمون في إتلاف مانع التسرب على الأرضيات الخشبية، مما يؤدي إلى اتلاف مظهره البراق ويجعله باهتًا ويترك الأرضيات عرضة للتلف، لذا يجب تجنب تنظيف الأرضيات الخشبية بالليمون، وإذا سقطت قطعة من الليمون أو انسكب عصير الليمون، ينبغي تنظيفها بأسرع ما يمكن لتقليل وقت تعرض الطبقة الواقية لحمض الستريك.3. الطلاء النحاسييمكن تلميع النحاس الصلب باستخدام الليمون أو عوامل التنظيف الحمضية الأخرى، لكن لا ينبغي أبدًا تنظيف العناصر المطلية بالنحاس بعصير الليمون، حيث يمكن أن يتسبب في تآكل الطلاء.وبالطبع، يمكن اكتشاف إذا الجسم المطلوب تنظيفه مصنوع من النحاس أو يغطيه طلاء نحاسي عن طريق استخدام قطعة مغناطيس فإذا لم ينجذب المغناطيس إلى المعدن، فهو نحاس صلب، ولكن إذا حدث سحب مغناطيسي، فإن القطعة تكون مغطاة بطلاء من النحاس وعندئذ يجب تخطي استخدام عصير الليمون لتنظيفها.4. الملابس ذات الألوان الداكنة أو الزاهيةيمكن أن يكون لعصير الليمون تأثير التبييض على الملابس والمنسوجات الداكنة وذات الألوان الزاهية، مما يؤدي إلى فقدان اللون بشكل لا رجعة فيه، وينصح الخبراء بتجنب استخدام الليمون على الملابس الداكنة أو الألوان الزاهية والأدوات المنزلية والمفروشات. (العربية)