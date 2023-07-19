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صحة
الى مرضى سرطان البروستات... الذكاء الاصطناعي قد يساعد في عملية الشفاء
Lebanon 24
19-07-2023
|
03:48
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قد يؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي إلى تجنيب آلاف مرضى سرطان البروستات العلاج غير الضروري والآثار الجانبية.
ويُعرض على الرجال المصابين بسرطان البروستات الذي يكون خطر انتشاره متوسطا عندما يتلقون العلاج الإشعاعي، حاليا العلاج الهرموني لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في الوقت نفسه.
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لكن الذكاء الاصطناعي، الذي يبحث عن الأنماط البيولوجية في الخلايا السرطانية المأخوذة من خزعات الرجال الفردية عند التشخيص، يمكنه تحديد هوية أولئك الذين لن يستفيدوا من العلاج بالهرمونات. وهذا يمكن أن ينقذ الرجال من الآثار الجانبية للعلاج الهرموني بما في ذلك التعب، والهبات الساخنة، وانخفاض قوة العضلات، وزيادة الوزن حول الخصر والتغيرات في حياتهم الجنسية مثل انخفاض الرغبة الجنسية أو المشاكل في الانتصاب.
ويعرف الأطباء الآن أن العلاج الهرموني، الذي يحرم أورام الهرمونات الجنسية الذكرية التي تغذيها، يساعد فقط بعض الرجال.
وعلى الرغم من اختلاف الآثار الجانبية ويمكن أن تتحسن بمرور الوقت، إلا أن الكثير منهم ما زالوا يعانون.
ويقترح الذكاء الاصطناعي أنه لا ينبغي إعطاء 60% من العلاج الهرموني الموصوف حاليا. العلاج الإشعاعي وحده كاف لعلاج هؤلاء الرجال، دون إضافة إلى العلاج الذي يتعين عليهم تحمله.
وتم تطوير أداة الذكاء الاصطناعي المستخدمة لتجنيب الرجال المصابين بسرطان البروستات الموضعي العلاج الهرموني من قبل شركة مقرها الولايات المتحدة تسمى ArteraAI ويتم دعمها من قبل سرطان البروستات في المملكة المتحدة.
وقال الدكتور ماثيو هوبز، مدير أبحاث سرطان البروستات في المملكة المتحدة: "يمكن أن تحدث هذه الأداة فرقا كبيرا بالنسبة للرجال. نحن نعلم أن الآثار الجانبية التي تأتي مع العلاج بالهرمونات - وهو العلاج الذي يثبط التستوستيرون تماما - متنوعة، ومن الصعب للغاية التعايش معها، ويمكن أن تستمر لفترة طويلة جدا حتى بعد انتهاء العلاج. يخبرنا الرجال المصابون بسرطان البروستات بانتظام عن التأثير السلبي الشديد لهذا العلاج على نوعية حياتهم. بالنسبة للرجال الذين يحتاجون إليه، يعتبر العلاج الهرموني علاجا منقذا للحياة، والمقايضة تستحق العناء، لكن هذه الأداة تخبرنا أن آلاف الرجال يعانون حاليا من هذه الآثار الجانبية دون داع".(ديلي ميل)
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