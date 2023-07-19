الإدمان على الحلويات.. ما سببه؟

أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية، أن الإدمان على السكر والمنتجات المحتوية على السكر، يعود من بين أمور أخرى إلى غرائز بدائية يحتفظ بها الإنسان المعاصر.

وقالت الخبيرة: "إن الرغبة بتناول الحلويات موروثة من أسلافنا القدماء. لأن الشخص عند تناوله أطعمة ذات مذاق حلو كالكربوهيدرات، سيحصل بسرعة على طاقة (تساعده مثلا ، للهروب من حيوان مفترس). وهذا حفز الإنسان القديم على البحث عن مثل هذا المنتج، لأنه كان عليه لزاماً تناول أكبر كمية ممكنة من هذه المنتجات، والأفضل من ذلك، معالجتها وتحويلها إلى أنسجة دهنية. ففي ذلك الوقت كان من الصعب جدا مراكمة الدهون بسبب أزمة الجوع المستمرة".

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وأكدت أن تناول المنتجات المحتوية على السكر مرتبط بإنتاج الهرمونات المحفزة لتناول المزيد من الأطعمة الحلوة. لذلك يختار الناس عادة الأطعمة الحلوة في حالات الانفعالات العاطفية المختلفة. وأضافت:"لقد تعودنا على السكر لأسباب عديدة، أدت إلى تشكل نوع من الإدمان عليه. وعلى سبيل المثال عندما نتناول السكر ينتج الجسم هرمونات المتعة، وهذه تشجعنا لاحقا على البحث عن السكر. ومع ذلك من الأفضل الابتعاد عن المذاق الحلو". (روسيا اليوم)