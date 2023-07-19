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صحة
هل تُسبّب دهون الخصر السكري؟
Lebanon 24
19-07-2023
|
16:00
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أكدت دراسة جديدة في جامعة فيرجينيا نتائج مفاجئة تشير إلى أن الاختلافات التي تحدث بشكل طبيعي في جيناتنا يمكن أن تؤدي ببعض الناس إلى تخزين الدهون عند الخصر مع حمايتهم من مرض السكري.
ويتناقض ذلك مع الفكرة الشائعة التي تقول إن تراكم الدهون حول البطن يزيد من احتمال الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
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وقال يوناثان أبرا الباحث الرئيسي وطالب الدكتوراه: "وجدنا أنه من بين مئات المناطق في جينومات الإنسان، التي تزيد من ميلنا لتراكم الدهون الزائدة حول بطوننا، هناك 5 لها دور غير متوقع".
وأضاف: "ولدهشتنا، هذه المناطق الـ 5 تقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري".
ويمكن للنتائج أن تمهد الطريق لعلاجات مخصصة للفرد. مثلاً، قد يعطي الأطباء الأولوية لإنقاص وزن المرضى الذين تعرضهم جيناتهم لخطر الإصابة بالسكري، لكن يركزون بشكل أقل على إنقاص الوزن لدى من لديهم متغيرات جينية واقية.
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