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صحة

"فيروس قاتل" ينتشر في احدى الدول العربية... تابعوا هذا الخبر

Lebanon 24
20-07-2023 | 00:40
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نشرت السلطات الجزائرية، بيانات خلال الساعات الأخيرة بشأن تداول أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انتشار "مرض غريب"، في ولايات وسط البلاد.

وتحدث مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين عن انتشار "مرض غريب" أو "فيروس قاتل"، في ولايات جزائرية بينها البليدة، فيما أشار آخرون إلى أن الوباء هو مرض الإيبولا.
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لكن مديرية الصحة في ولاية البليدة أصدرت بيانا رسميا نفت فيه ظهور أي مرض غريب تسبب في وفاة مواطنين، بحسب موقع صحيفة النهار المحلي.

وأوضحت مديرية الصحة أن حالات الوفاة سببها الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في ولايات وسط البلاد.

كما أصدرت وزارة الصحة بيانا، الثلاثاء، أكدت فيه عدم تسجيل أي إصابة بفيروس إيبولا في البلاد، موضحة أنه "إثر استمرار تداول بعض المعلومات غير الصحيحة والمتعلقة بوجود حالات إصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية في الجزائر، لم يتم لحد اليوم تسجيل أي حالة من هذه الأمراض على المستوى الوطني".

كما أوصت وزارة الصحة بضرورة "أخذ كل الاحتياطات وعدم التعرض لأشعة الشمس وكثرة شرب الماء والبقاء في مناطق الظل بعيدا عن الحرارة، خاصة بالنسبة للمسنين والأطفال".

وتُعرف منظمة الصحة العالمية مرض إيبولا بأنه "اعتلال نادر، ولكنه وخيم يصيب البشر، وغالبا ما يكون قاتلا"، مضيفة أن الإصابة به تكون عبر لمس الأفراد للحيوانات المصابة لدى تحضيرها أو طهيها أو تناولها، أو لسوائل جسم الشخص المصاب مثل اللعاب أو البول أو البراز أو السائل المنوي.

كما تكون الإصابة أيضا عبر لمس "الأشياء التي تحتوي على سوائل جسم الشخص المصاب مثل الملابس (...) ويدخل فيروس الإيبولا الجسم من خلال جروح في الجلد أو لدى لمس العينين أو الأنف أو الفم."

ومن أعراض المرض المبكرة: الحمى والتعب والصداع، ويمكن الوقاية من بعض أنواع الإيبولا باللقاحات ويمكن علاجها بالأدوية.

وتبلغ نسبة الوفيات من الحالات المصابة بمرض فيروس الإيبولا حوالى 50 بالمئة، بحسب المنظمة الأممية.(الحرة) 
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