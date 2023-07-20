Advertisement

صحة

مشاركة المناشف بين أفراد الأسرة.. عواقب مفاجئة قد لا تعرفها

Lebanon 24
20-07-2023 | 14:05
A-
A+
Doc-P-1089495-638254833399563458.PNG
Doc-P-1089495-638254833399563458.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر خبراء من أن مشاركة المناشف بين أفراد الأسرة الواحدة يمكن أن يؤدي إلى أمراض عدة، حيث إن تلك القطع القماشية تحتفظ بالرطوبة مما يخلق بيئة مناسبة يمكن أن تنمو فيها الجراثيم.

وقال استشاري الأمراض الجلدية فراس النعيمي لصحيفة "صن" البريطانية، إن "الالتهابات الجلدية مثل الثآليل الفيروسية وغيرها يمكن أن تنتشر من خلال استخدام المناشف المشتركة".
Advertisement

كما قال شامير باتل، مؤسس خدمة "شيمست فور يو" الصيدلانية في بريطانيا: "هناك العديد من البكتيريا التي يمكن أن تزدهر في مثل هذه البيئة الرطبة، مثل الإشريكية القولونية التي يمكن أن تسبب الحمى والتشنجات البطنية والإسهال".

وأضاف: "يمكن أن تؤدي أيضا لعدوى مثل المكورات العنقودية، مما يؤدي إلى التهابات الجلد وتشكل النتوءات والكتل الحمراء والقروح والبثور وتورم الجلد".

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، يمكن أن تكون المناشف بؤرة لفيروس الورم الحليمي، الذي يؤدي إلى ظهور ثآليل على الجلد أو الأغشية المخاطية. (سكاي نيوز)          

المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2023-07-20
23:00 | 2023-07-20
16:27 | 2023-07-20
13:30 | 2023-07-20
10:30 | 2023-07-20
08:21 | 2023-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website