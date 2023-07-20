اضطرابات الهضم.. كيف يمكن تجنّبها خلال الصيف؟

تنتشر اضطرابات الهضم خلال موسم الصيف، خاصة أثناء السفر، وتوجد أسباب عديدة للإسهال يختلف معها العلاج، لكن يمكن تخفيف الأعراض، والمساعدة في منع الجفاف بواسطة الطعام.



ووفق "ليفينغ سترونغ" ينبغي تجنّب الدهون والأطعمة الدهنية خلال هذه الفترة، ويشمل ذلك القشدة والمايونيز والسمن والزبدة، وأيضاً المكسرات، والأطعمة المقلية.



Advertisement وقد تسبب الأطعمة الغنية بالألياف على تفاقم الإسهال، لذلك يُنصح بتناول الخبز الأبيض، والمقرمشات والمعكرونة المصنوعة من دقيق أبيض، والأرز الأبيض. وقد تسبب الأطعمة الغنية بالألياف على تفاقم الإسهال، لذلك يُنصح بتناول الخبز الأبيض، والمقرمشات والمعكرونة المصنوعة من دقيق أبيض، والأرز الأبيض.



أيضاً ويمكنك تناول الأطعمة التي تحتوي على البكتريا الصديقة (البروبيوتك) مثل الزبادي قليل الدسم.



وخلال هذه الفترة من المناسب تناول التفاح والموز، والدجاج من دون جلد، والبطاطس المهروسة، والخضار المطهي جيداً.



ويساعد شرب الماء، والمرق على تعويض نقص السوائل وتفادي الجفاف، مع تجنّب الفواكه الحمضية، والفواكه المعلّبة التي تحتوي على سكر مضاف.