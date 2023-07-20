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صحة

عند الكلام.. هذه العلامات يمكن أن تشير إلى الخرف!

Lebanon 24
20-07-2023 | 23:00
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يؤثر الخرف بشكل أكثر شيوعا على كبار السن، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة وتغيرات سلوكية وحتى مشكلات في الحركة.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج معروف للخرف حتى الآن، إلا أن هناك علاجا ودعما متاحا للمساعدة على إدارة الأعراض. لذلك، فإن اكتشاف العلامات في أسرع وقت ممكن يمكن أن يساعد في تزويد الشخص المصاب بنوعية حياة أفضل.
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ووفقا لـ Dementia UK، هناك بعض العلامات المنذرة التي يمكن أن تظهر عند التحدث مع شخص ما:

- مكافحة للعثور على الكلمات الصحيحة.

- إعادة الكلام في كثير من الأحيان.

- صعوبة إجراء المحادثة ومتابعتها

- الهدوء فجأة والانسحاب من الحديث.

وتقول المؤسسة الخيرية إن المرضى قد يظهرون أيضا فقدان الاهتمام بالتواصل الاجتماعي وفقدان الثقة وتغيرات في الشخصية والسلوك.

وتحذر جمعية الزهايمر من أنه نتيجة لذلك، ستحتاج إلى تكييف طريقة تواصلك مع شخص مصاب بالخرف. وإذا كان الشخص المصاب بالخرف غير قادر على التعبير عن نفسه، فقد يفقد الثقة، ويشعر بالقلق أو الاكتئاب، أو يصبح منعزلا. وقد يواجه صعوبة في العثور على الكلمة الصحيحة، وقد يكرر الكلمات والعبارات.


وتشمل الأعراض الأخرى للخرف ما يلي:

- فقدان الذاكرة.

- الصعوبة في التركيز.

- الصعوبة في تنفيذ المهام اليومية المألوفة.

- الخلط بين الزمان والمكان.

- التغيرات في المزاج.
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