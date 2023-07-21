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صحة

بعد عمر الـ50... ابتعد عن هذه الأطعمة

Lebanon 24
21-07-2023 | 03:09
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وبدلا من ذلك يمكنهم أن يتناولوا البروتين الخفيف مثل لحم الديك الرومي أو الدجاج أو لحم السُمان. هذه هي النصيحة التي قدمتها أخصائية التغذية الروسية إيرينا بيساريفا في مقابلة مع موقع NEWS.ru الإلكتروني الروسي. وأضافت أيضا أن بشرة الإنسان تشيخ  بسبب نقص البروتين.
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وبالإضافة إلى اللحوم الغذائية أوصت الأخصائية بتناول المزيد من الأسماك والمأكولات البحرية التي تحتوي على كمية كبيرة من أحماض (أوميغا 3). وأكدت بيساريفا أن الأحماض الدهنية تعمل على تطبيع النشاط العصبي، ولها تأثير إيجابي على الذاكرة والانتباه.

كما تحدثت عن كيفية تخفيف آلام العظام والمفاصل عند كبار السن. أوصت بأن يضاف إلى النظام الغذائي المعتاد المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم.  ويوجد هذا العنصر الكيميائي في منتجات الألبان المخمرة، وإذا كانت غير قابلة للتحمل، يمكنك تناول المنتجات المصنوعة من حليب الصويا.

ونصحت بيساريفا بالتخلي  بعد تخطي سن الـ 50 عاما عن الشاي والقهوة، واستبدال هذه المشروبات بالماء العادي. وسيعمل الماء على تطبيع عملية الهضم التي تتباطأ مع مرور الوقت.

 وكانت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية قد تحدثت في وقت سابق عن فوائد العنب البري blueberry لكبار السن. وقالت إنه يمكن أن يخفض ضغط الدم ويحسّن وظائف الدماغ، بالإضافة إلى أنه يحتوي على العديد من المغذيات الدقيقة المفيدة التي تؤثر على أداء جهاز القلب والأوعية.(كومسومولسكايا برافدا)


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