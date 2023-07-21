27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
بعد عمر الـ50... ابتعد عن هذه الأطعمة
Lebanon 24
21-07-2023
|
03:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
وبدلا من ذلك يمكنهم أن يتناولوا البروتين الخفيف مثل لحم الديك الرومي أو الدجاج أو لحم السُمان. هذه هي النصيحة التي قدمتها أخصائية التغذية الروسية إيرينا بيساريفا في مقابلة مع موقع NEWS.ru الإلكتروني الروسي. وأضافت أيضا أن بشرة الإنسان تشيخ بسبب نقص البروتين.
Advertisement
وبالإضافة إلى اللحوم الغذائية أوصت الأخصائية بتناول المزيد من الأسماك والمأكولات البحرية التي تحتوي على كمية كبيرة من أحماض (أوميغا 3). وأكدت بيساريفا أن الأحماض الدهنية تعمل على تطبيع النشاط العصبي، ولها تأثير إيجابي على الذاكرة والانتباه.
كما تحدثت عن كيفية تخفيف آلام العظام والمفاصل عند كبار السن. أوصت بأن يضاف إلى النظام الغذائي المعتاد المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم. ويوجد هذا العنصر الكيميائي في منتجات الألبان المخمرة، وإذا كانت غير قابلة للتحمل، يمكنك تناول المنتجات المصنوعة من حليب الصويا.
ونصحت بيساريفا بالتخلي بعد تخطي سن الـ 50 عاما عن الشاي والقهوة، واستبدال هذه المشروبات بالماء العادي. وسيعمل الماء على تطبيع عملية الهضم التي تتباطأ مع مرور الوقت.
وكانت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية قد تحدثت في وقت سابق عن فوائد العنب البري blueberry لكبار السن. وقالت إنه يمكن أن يخفض ضغط الدم ويحسّن وظائف الدماغ، بالإضافة إلى أنه يحتوي على العديد من المغذيات الدقيقة المفيدة التي تؤثر على أداء جهاز القلب والأوعية.(كومسومولسكايا برافدا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"صار الوقت" يتحول الى حلبة صراع.. وهاب يرمي الكوب بوجه ابو فاضل وعراك كبير في الاستديو (فيديو)
Lebanon 24
"صار الوقت" يتحول الى حلبة صراع.. وهاب يرمي الكوب بوجه ابو فاضل وعراك كبير في الاستديو (فيديو)
15:10 | 2023-07-20
20/07/2023 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا الإصابات التي تعرّض لها أبو فاضل بعد الإشكال مع وهّاب
Lebanon 24
بالصور.. شاهدوا الإصابات التي تعرّض لها أبو فاضل بعد الإشكال مع وهّاب
15:28 | 2023-07-20
20/07/2023 03:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الإشكال يتجدد خارج الاستديو.. هذا ما حصل أثناء مغادرة أبو فاضل (فيديو)
Lebanon 24
الإشكال يتجدد خارج الاستديو.. هذا ما حصل أثناء مغادرة أبو فاضل (فيديو)
16:17 | 2023-07-20
20/07/2023 04:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر مطاعمه... الشيف الشهير "بوراك" يُقاضي والده فما الذي جرى بينهما؟ (فيديو)
Lebanon 24
خسر مطاعمه... الشيف الشهير "بوراك" يُقاضي والده فما الذي جرى بينهما؟ (فيديو)
07:47 | 2023-07-20
20/07/2023 07:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت لـ67 درجة مئويّة.. تحذير عاجل لهؤلاء: الحرارة المرتفعة خطيرة جدّاً على حياتكم
Lebanon 24
وصلت لـ67 درجة مئويّة.. تحذير عاجل لهؤلاء: الحرارة المرتفعة خطيرة جدّاً على حياتكم
13:30 | 2023-07-20
20/07/2023 01:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:01 | 2023-07-21
حالة طوارىء... الصين تستعد لمحاربة الوباء الجديد
02:00 | 2023-07-21
الرضاعة الطبيعية تحمي الأمهات من مرض مزمن... اليكم التفاصيل
01:00 | 2023-07-21
الاشخاص الذين لا يصابون بكورونا... ما هو المشترك بينهم؟
00:00 | 2023-07-21
القهوة... هل يمكن ان تساعدك في الوقاية من "الألزهايمر"؟
23:00 | 2023-07-20
الـ"أوميغا 3"... اليكم بعض الفوائد
23:00 | 2023-07-20
عند الكلام.. هذه العلامات يمكن أن تشير إلى الخرف!
فيديو
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
21/07/2023 12:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
21/07/2023 12:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:50 | 2023-07-14
21/07/2023 12:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact