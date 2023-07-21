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صحة

لعلاج ارتفاع ضغط الدم... حقنة كل 6 أشهر بدلاً عن الأقراص اليومية

Lebanon 24
21-07-2023 | 06:12
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يعتبر ارتفاع ضغط الدم من أكثر الحالات المرضية شيوعاً، والتي يتم علاجها عن طريق المداومة على تناول أقراص الدواء بشكل يومي.

إلا أن شركة "Alnylam" ومقرها الولايات المتحدة، طورت حقنة جديدة تدعى "زيليبيسيران" zilebesiran وذلك كبديل عن الحاجة لتناول الأقراص الدوائية بشكل يومي.
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وأجرى فريق دولي تجارب سريرية في أربعة مواقع بالمملكة المتحدة من خلال تجنيد 107 مرضى يعانون من ارتفاع ضغط الدم للمشاركة.

وكشف التحليل أن المرضى الذين تم إعطاؤهم "زيليبيسيران" شهدوا انخفاضا كبيرا في ضغط الدم الانقباضي على مدى اليوم.

كما يعمل الدواء عن طريق منع إنتاج الأنجيوتنسين، وهو هرمون في الجسم يضيق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

من جهته، قال البروفيسور ديفيد ويب، الذي قاد التجربة في موقع إدنبرة: "هذا تطور كبير، يؤدي هذا النهج الجديد إلى انخفاض كبير في ضغط الدم، يستمر لمدة 6 أشهر تقريبا بعد حقنة واحدة".

وأكد أن "هذا أمر جيد لأنه يساعد في تجنب صعوبة الالتزام بالعلاج بشكل يومي".
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