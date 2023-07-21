Advertisement

صحة

لعمر أطول... 5 عادات صحية في فترة بعد الظهر

Lebanon 24
21-07-2023 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1089787-638255584950668385.jpg
Doc-P-1089787-638255584950668385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عادة ما نركز على روتين الصباح ووقت النوم، من دون أن نعرف بأن كيفية قضاء فترة ما بعد الظهر، تتسم بأهمية بالغة فيما يخص صحتنا.

فيما يلي مجموعة من العادات الصحية التي يمكن ممارستها في فترة بعد الظهر يتبعها الأشخاص الأطول عمراً في العالم، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:
Advertisement

عدم التركيز على الإنتاجية فقط: ينصح الخبراء بالتعامل مع الأمور بطريقة أكثر واقعية وعدم التركيز على زيادة الإنتاجية على حساب صحتك، لذا حاول أن تمنح نفسك بعض الراحة في فترة بعد الظهر وأن لا تجهد نفسك بشكل كبير عبر مواصلة العمل من الصباح حتى المساء. 

خذ وقتك لتناول الغداء مع الآخرين: بالطبع يمكنك إنجاز المزيد من العمل عن طريق استثمار ساعة الغداء أو تناول الطعام على مكتبك أثناء العمل، ولكن هل هذا حقاً ما تريده في وقت الغداء؟

اجعل الغداء فرصة للتوقف والاستراحة: تناول وجبتك مع زملائك وتحدث عن الأشياء خارج العمل.. يمكن أن يكون الغداء تجربة ترابط ستساعدك في النهاية على التواصل مع زملائك في العمل والشعور بالانتعاش، قبل أن تستأنفك عملك مجدداً. 

خصص وقتاً لممارسة نشاط حركي: يوصي الخبراء بتخصيص وقت لممارسة نشاط حركي في فترة بعد الظهر إن كان ذلك ممكناً، مثل المشي ولعب كرة القدم وركوب الدراجة، إذا كان لديك جدول أعمال مزدحم، حاول أن تتمشى لبعض الوقت في مكان عملك. 

خصص وقتاً للتواصل الاجتماعي: يلعب الاتصال الاجتماعي دوراً لا يُصدق في إطالة العمر، لأن البشر بطبيعتهم مخلوقات اجتماعية، لذلك نحن بحاجة إلى روابط قوية مع الآخرين، من أجل رفاهيتنا العاطفية والجسدية.

أعد شحن طاقتك بقيلولة: يمكن أن تكون القيلولة منشطاً للتحكم في الكسل الذي قد يشعر به الإنسان في منتصف النهار، إذ وجدت دراسة شملت أكثر من 20 ألف يوناني وجود علاقة بين القيلولة المنتظمة وصحة القلب، وهو جزء أساسي من الحفاظ على طول العمر.. يمكنك أخذ قيلولة من 15 إلى 30 دقيقة في فترة ما بعد الظهر لتجدد نشاطك.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:27 | 2023-07-21
07:07 | 2023-07-21
06:12 | 2023-07-21
04:01 | 2023-07-21
03:09 | 2023-07-21
02:00 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website