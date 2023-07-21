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صحة

هذه المواد الغذائية غير المحلّاة تزيد من خطر الإصابة بداء السكري

Lebanon 24
21-07-2023 | 14:27
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أعلنت أخصائية الغدد الصماء، الدكتورة أرمين أفونينا، أن ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم يؤثر سلبا في الأوعية الدموية وعمل القلب والكلى والرؤية.

وأشارت في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن عدم انتظام التغذية وزيادة الوزن والسمنة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمقدمات السكري أو النوع الثاني من داء السكري.
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وفسّرت مفهوم "مؤشر نسبة السكر في الدم"، مشيرة الى ان هذا المؤشر يمكن استخدامه في تقييم سرعة امتصاص الغلوكوز. وكلما كان هذا المؤشر أعلى في المواد الغذائية، ازدادت سرعة امتصاص الغلوكوز، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد مفاجئ في مستوى السكر في الدم.

كما أوضحت أن "المنتجات غير الحلوة التي يمكنها رفع مستوى الغلوكوز في الدم هي خبز القمح، البطاطس المهروسة، الأرز الأبيض، الذرة، العصائد السريعة التحضير، الكسكس، الفطائر، الفشار، رقائق الذرة، رقائق البطاطس والبسكويت وغيرها، ويمكن إضافة الشوندر والجزر واليقطين والفواكه المجففة إلى هذه القائمة".

هذا ونصحت بضرورة اتباع نظام غذائي صحي وصحيح، والحفاظ على الوزن الطبيعي وممارسة نشاط بدني معتدل، من أجل تخفيض خطر تطور مختلف الأمراض المزمنة بما فيها داء السكري.
المصدر: روسيا اليوم
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