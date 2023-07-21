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صحة

سرطان الكلى.. لا تستخفّوا بهذه العلامات

Lebanon 24
21-07-2023 | 16:00
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أشار البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، أخصائي الأورام، الى انه "غالباً لا تظهر أي أعراض لسرطان الكلى في مراحله المبكرة".


ولفت في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أنه قد تظهر بعض الأعراض مع تطور المرض، مثل دم في البول، وألم دائم في الظهر أو الجانب، وفقدان للوزن غير مبرر وشعور بالتعب لا يزول حتى بعد أخذ قسط كاف من الراحة وكذلك ارتفاع في درجة حرارة الجسم.
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وقال: "من المهم أن نفهم أن الأعراض المذكورة لا تشير دائما إلى سرطان الكلى. ولكن أي منها قد يكون علامة لوجود مرض في الجسم، لذلك يجب مراجعة الطبيب وإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة".

ووفقا له، سرطان الكلى كبقية أنواع السرطان يبدأ بحصول طفرات في الحمض النووي للخلايا. وهذه الطفرات تحصل غالبا نتيجة التعرض لعوامل أو مواد مسرطنة أو بسبب الاستعداد الوراثي. ونتيجة لذلك تبدأ الخلايا بالانقسام والتكاثر بحيث لا يمكن التحكم فيها، ما يؤدي إلى نشوء ورم.

هذا وأشار الى انه "لا تزال الأسباب الدقيقة لسرطان الكلي غير محددة إلى الآن. ولكن هناك عوامل يمكنها زيادة خطر الإصابة بهذا المرض. من بين هذه العوامل: الشيخوخة، التدخين، الوزن الزائد، القصور الكلوي المزمن والاستعداد الوراثي للإصابة بسرطان الكلى".
المصدر: روسيا اليوم
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