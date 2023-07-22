27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
النساء ينمن أكثر من الرجال.. ما السبب؟
Lebanon 24
22-07-2023
|
01:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوردت نتائج استطلاع رأي بريطاني أن النساء يحصلن على ساعة نوم إضافية في الليلة مقارنة مع الرجال، وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
وتبين أن المرأة في المتوسط، بحسب نتائج المسح الذي شمل 2000 بريطاني، تنام حوالي ثماني ساعات كل ليلة، بينما ينام الرجال عادة حوالي سبع ساعات فقط. وقال ستة من كل عشرة أزواج إن عدم التوازن في النوم تسبب في توتر علاقتهم.
Advertisement
كما كشفت النتائج أن أكثر من نصف المشاركين ينامون في توقيتات منفصلة للحصول على قسط إضافي من النوم، وأن واحدا من كل عشرة يستخدم غرفة نوم منفصلة.
كذلك، تشير نتائج الاستطلاع حول عادات النوم في بريطانيا إلى أنه بينما تميل 60% من النساء إلى النوم في وقت أبكر من شريكهن، فإن 66% من الرجال يستيقظون في وقت مبكر من الصباح لأنهم بحاجة إلى نوم أقل.
ليالي الصيف الحارة
وتوصي هيئة الصحة في إنكلترا بالحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، لكنها تحذر من أن ثلث البريطانيين سيعانون في مرحلة ما من الأرق.
كما ذكر البريطانيون أن أكثر سبب لاضطراب في النوم هو درجات الحرارة، حيث يكافح 64% من الرجال و62% من النساء للحصول على قسط كافٍ من النوم أثناء الطقس الحار، كما أن العوامل الأخرى المسببة لاضطراب النوم فقد شملت الضوء والضغط والضوضاء والشخير والحيوانات الأليفة.
مهامهن متعددة
وتبرز النتائج أن عدد ساعات النوم تكون أقل خلال أشهر الصيف الحارة، وأن العديد من الأزواج لديهم أنماط نوم مختلفة تمامًا، فيما رجح الخبراء أنه من المنطقي أن تنام المرأة أكثر من الرجل، لأنهن يقمن بمهام متعددة ويستخدمن عقولهن أكثر من الرجال.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير ومستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما نقلته "التطبيقات"
Lebanon 24
ارتفاع كبير ومستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما نقلته "التطبيقات"
07:22 | 2023-07-21
21/07/2023 07:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات إنفجارات قويّة تهزّ أرجاء صيدا وإقليم الخروب.. كم بلغ عددها؟
Lebanon 24
أصوات إنفجارات قويّة تهزّ أرجاء صيدا وإقليم الخروب.. كم بلغ عددها؟
14:56 | 2023-07-21
21/07/2023 02:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة إبنة الفنان الراحل روميو لحود: "لقد اجتمعتما من جديد" (فيديو وصور)
Lebanon 24
وفاة إبنة الفنان الراحل روميو لحود: "لقد اجتمعتما من جديد" (فيديو وصور)
07:39 | 2023-07-21
21/07/2023 07:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة اغتصابٍ جديدة في لبنان.. التفاصيل مروّعة وما فعله شقيقان خطيرٌ جداً!
Lebanon 24
حادثة اغتصابٍ جديدة في لبنان.. التفاصيل مروّعة وما فعله شقيقان خطيرٌ جداً!
14:08 | 2023-07-21
21/07/2023 02:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإشكال بينهما... تصريح جديد لسيمون أبو فاضل عن وئام وهّاب ماذا قال؟
Lebanon 24
بعد الإشكال بينهما... تصريح جديد لسيمون أبو فاضل عن وئام وهّاب ماذا قال؟
08:51 | 2023-07-21
21/07/2023 08:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:23 | 2023-07-22
في سن الأربعين.. ابتعدوا عن هذه العادات
02:20 | 2023-07-22
انتشار عالمي كبير.. شبح الإنفلونزا يعود من جديد!
23:00 | 2023-07-21
دراسة جديدة.. كيف يؤثّر علاج سرطان الثدي بالشيخوخة؟
16:00 | 2023-07-21
سرطان الكلى.. لا تستخفّوا بهذه العلامات
14:27 | 2023-07-21
هذه المواد الغذائية غير المحلّاة تزيد من خطر الإصابة بداء السكري
10:41 | 2023-07-21
لعمر أطول... 5 عادات صحية في فترة بعد الظهر
فيديو
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
00:26 | 2023-07-22
22/07/2023 11:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
22/07/2023 11:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
22/07/2023 11:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact