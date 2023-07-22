Advertisement

صحة

عناصر غذائية تزيد مستويات السكر بالدم.. تعرفوا عليها!

Lebanon 24
22-07-2023 | 13:05
A-
A+
Doc-P-1090127-638256532892221762.jpg
Doc-P-1090127-638256532892221762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ينصح خبراء التغذية بعدم الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات، التي ترفع مستويات السكر في الدم، تجنباً لزيادة الوزن والتأثير السلبي على الصحة العامة.

وأشار خبراء التغذية إلى أن هناك مجموعة من العناصر الغذائية، التي ترفع مستويات السكر في الدم، على الرغم من أن بعضها أطعمة ومشروبات مفيدة صحياً، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India وهي كما يلي:
Advertisement
1. صودا دايت
توصلت الدراسات إلى أن استهلاك المحليات الصناعية الخالية من السعرات الحرارية، مثل تلك الموجودة في المشروبات الغازية الدايت، تزيد من مستويات السكر في الدم على المدى الطويل، وتتسبب في زيادة الوزن على عكس الاعتقاد الشائع.

2. الشوفان سريع الطهي
في حين أن دقيق الشوفان يمكن أن يكون مفيدا لفقدان الوزن، إلا أن الأنواع سريعة الطهي يتم معالجتها وتجريدها من الألياف، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم.
3. عصير البرتقال
يؤدي تناول عصير البرتقال إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لأنه يخلو من ألياف الفاكهة، التي تعمل على إبطاء تكسير النشا إلى غلوكوز.
4. الخبز
يحتوي الخبز الأبيض والخبز المصنوع من دقيق الحبوب الكاملة على GI مرتفع، ما يعني أنه يمكنهما زيادة نسبة السكر في الدم بسرعة وبشكل حاد.
5. الحساء الجاهز وسريع الإعداد
في معظم الأوقات، تحتوي أنواع الحساء سريعة التحضير أو الجاهزة على الكثير من السكر المضاف، ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2023-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:00 | 2023-07-22
10:07 | 2023-07-22
07:27 | 2023-07-22
04:26 | 2023-07-22
03:23 | 2023-07-22
02:20 | 2023-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website