27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لخسارة الوزن بشكل "حتمي"... تناولوا هذه الفاكهة قبل كل وجبة
Lebanon 24
23-07-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت دراسة جديدة أن إضافة أحد الأطعمة سيساعد بشكل حتميّ على خسارة الوزن.
وأظهرت دراسة متعلقة بالنظام الغذائي إلى أن تناول نصف فاكهة غريب فروت قبل كل وجبة، سينتج عنه انخفاض الوزن بنهاية العام، وفقا لموقع "ريد" الصحي.
Advertisement
وكشفت الدراسة أن كل المشاركين فيها الذين تناولوا نصف ثمرة غريب فروت قبل كل وجبة، انخفض وزنهم بمعدل 1.6 كغ في غضون 3 أشهر، وهو ما يعادل 6.3 كغ سنويا.
وبالرغم من أن الفاكهة نفسها لا تحرق الدهون، لكنها تمتلك نسبة عالية جدا من المياه، مما يجعلك تشعر بالشبع، وتسرع عملية الهضم.
وتعد ثمرة الغريب فروت من الفواكه الغنية بالفيتامين سي، كما تحتوي على البكتين، وهو أحد أشكال الألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على إبطاء تطور تصلب الشرايين.
وبالإضافة للدراسة، ينصح خبراء تغذية بأن يبدأ الشخص يومه بتناول ثمرة غريب فروت، بسبب فوائدها التي ستعود عليه طوال اليوم.
Advertisement
الأكثر قراءة
الأب إيلي خنيصر يكشف تفاصيل طقس لبنان... إستعدّوا هذا ما ينتظركم
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر يكشف تفاصيل طقس لبنان... إستعدّوا هذا ما ينتظركم
09:15 | 2023-07-22
22/07/2023 09:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة للزوجين اللبنانيين ضحية حريق فندق تركيا.. وكلامٌ مؤثر من أحد الأصدقاء
Lebanon 24
أول صورة للزوجين اللبنانيين ضحية حريق فندق تركيا.. وكلامٌ مؤثر من أحد الأصدقاء
12:23 | 2023-07-22
22/07/2023 12:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ مروعة من مكان وفاة لبنانيين في تركيا إثر حريق فندق.. هكذا وقعت الكارثة!
Lebanon 24
صورٌ مروعة من مكان وفاة لبنانيين في تركيا إثر حريق فندق.. هكذا وقعت الكارثة!
11:24 | 2023-07-22
22/07/2023 11:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فصيلٌ شبيه بـ"حزب الله" في هذه الدولة.. تقريرٌ يكشف مفاجأة "إستخباراتيّة"
Lebanon 24
فصيلٌ شبيه بـ"حزب الله" في هذه الدولة.. تقريرٌ يكشف مفاجأة "إستخباراتيّة"
14:13 | 2023-07-22
22/07/2023 02:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن الدولار قد لا يعرفها الكثيرون.. إكتشفوها الآن!
Lebanon 24
معلومة عن الدولار قد لا يعرفها الكثيرون.. إكتشفوها الآن!
14:00 | 2023-07-22
22/07/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2023-07-23
وسط الحرارة العالية.. إليكم بدائل آمنة تمنحكم جرعة "فيتامين الشمس" يومياً
13:05 | 2023-07-22
عناصر غذائية تزيد مستويات السكر بالدم.. تعرفوا عليها!
11:00 | 2023-07-22
دراسة تكشف جزيئا يزيد من فعالية اللقاحات المضادة للأمراض الفيروسية
10:07 | 2023-07-22
صحيفة تفجّر مفاجأة.. كيف استفادت شركة أدوية كبرى من "تأخير علاج الإيدز"؟
07:27 | 2023-07-22
7 نصائح لتوظيف كوب الشاي في إنقاص الوزن
04:26 | 2023-07-22
التفكير والدراسة يُساعدان أيضاً على حرق السعرات الحرارية!
فيديو
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
00:26 | 2023-07-22
23/07/2023 14:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
23/07/2023 14:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
23/07/2023 14:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact