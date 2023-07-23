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صحة
التهاب القصيبات عند الاطفال... لقاح جديد خاص به
Lebanon 24
23-07-2023
|
12:00
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أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية -أمس الجمعة- أول لقاح مخصص لحماية كل من الرضع والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما ضد الفيروس المِخلَوي التنفسي (RSV)، الذي يتسبب في التهاب القصيبات كل شتاء.
ويمكن لهذا الفيروس شديد العدوى أن يسبب الالتهاب الرئوي والتهاب القصيبات، مما يؤدي إلى آلاف الوفيات والحالات التي تستدعي دخول المستشفى في كل أنحاء العالم.
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وقالت الوكالة الأوروبية "إن أبريسفو هو أول لقاح ضد الفيروس المِخلَوي التنفسي المخصص للتحصين السلبي للرضع منذ الولادة وحتى 6 أشهر بعد إعطاء اللقاح للأم في أثناء الحمل".
وأضافت الوكالة -في بيان- أن اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر "مخصص أيضا للتحصين الفعال للبالغين الذين يبلغون أكثر من 60 عاما".
ويجري إرسال مشورة الوكالة الأوروبية للأدوية إلى المفوضية الأوروبية التي يفترض أن تتخذ قرارا بشأن ترخيص تسويق اللقاح داخل الاتحاد الأوروبي.
ونهاية عام 2022، وافق الاتحاد الأوروبي أيضا على علاج وقائي لالتهاب القصيبات طورّته شركتا "أسترازينيكا" (AstraZeneca) و"سانوفي" (Sanofi). (الجزيرة)
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