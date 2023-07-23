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صحة

خطير وقاتل.. احذروا هذه المادة التي يروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Lebanon 24
23-07-2023 | 23:00
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حذر خبراء صحة من فيديوهات متداولة على "تيك توك"، تتحدث عن فائدة إضافة "البوراكس" إلى مياه الشرب، لتقليل الالتهابات، وتخفيف آلام المفاصل.

ويعرف "البوراكس" باسم بورات الصوديوم أو رباعي بورات الصوديوم أو ثنائي صوديوم رباعي البورات، وهو ملح لحمض "البوريك".
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أضرار "البوراكس"

• "البوراكس" محظور في المنتجات الغذائية الأميركية.
• يستخدم منظفات الغسيل ومواد التنظيف.
• وفق مراكز مكافحة السموم الأميركية، فإن تناول "البوراكس" يسبب تهيج المعدة، ولا يزال السموم من الجسم.
• يسبب تناوله فقر الدم.
• بحسب للمعاهد الوطنية الأميركية للصحة، فقد ارتبط "البوراكس" بالتسبب بالغثيان والإسهال والتشنجات وانهيار الأوعية الدموية.
• نفت الدكتورة كيلي جونسون أربور في حديث شبكة "إن بي سي نيوز"، أن يساعد تناول "البوراكس" في الحد من الالتهابات أو الإجهاد التأكسدي.
• هناك دراسات تقول إن "البوراكس" يزيد من خطر الإصابة بالسرطان ويضعف الخصوبة.
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