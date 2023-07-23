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وفي طفل بعد إصابته بأميبا آكلة للدماغ بعد زيارة إلى ينبوع ساخن في ولاية نيفادا الأميركية، وفقا لمسؤولي الولاية.ويعتقد المحققون أن الطفل أصيب بالعدوى في آش سبرينغ، التي تقع على بعد حوالي 100 ميل شمالي لاس فيغاس.ووفقا لشبكة، سي بي أس، عانى الطفل من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، ثم بدأت صحته في التدهور قبل وفاته.وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إصابة الطفل بعدوى Naegleria fowleri، المعروفة باسم الأميبا الآكلة للدماغ.ويعيش الكائن الحي وحيد الخلية في المياه العذبة الدافئة، مثل الينابيع الساخنة، ويدخل الجسم عن طريق الأنف ويسافر إلى الدماغ.وقال مسؤولو الصحة إن الأميبا يمكن أن تسبب التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي، وهي عدوى دماغية تدمر أنسجة المخ، وتكون قاتلة على الأغلب.وفي العام الماضي، توفي صبي آخر في نيفادا بسبب الأميبا ذاتها.وأبلغ عن 157 حالة إصابة بهذه الأميبا من عام 1962 حتى عام 2022، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.ونجا أربعة فقط من المرضى في تلك الفترة. وتحدث العدوى عادة عند الأولاد الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما، وفقا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض.وتبدأ الأعراض بعد يوم إلى 12 يوما من السباحة أو التعرض للمياه التي تحتوي على Naegleria fowleri، ويموت المصاب بعد يوم إلى 18 يوما من بدء الأعراض.وتشمل علامات العدوى الحمى والغثيان والقيء والصداع الشديد وتيبس الرقبة والنوبات والحالة العقلية المتغيرة والهلوسة والغيبوبة.