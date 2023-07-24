"الإسبرسو" سيصبح مشروبكم المفضل... يحمي من الزهايمر!

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كشفت دراسة إيطالية حديثة أن المكونات الرئيسية لقهوة "الإسبريسو" قد تحمي من تكتل البروتين في الدماغ المرتبط بالزهايمر، مما يمنح العلماء وسيلة علاجية جديدة للمرض، وفق تقرير لموقع "ساينس أليرت".وليس من المعروف كيف يبدأ الزهايمر أو يتطور، لكن التجمعات العدوانية لبروتين تسمى "تاو" في الدماغ، وتعد المشتبه الرئيسي في الإصابة بالمرض.وركّز فريق من جامعة فيرونا في إيطاليا على تأثيرات مركبات القهوة على كتل "بروتين تاو"، بعد بحث سابق ربط الكافيين بالحماية من التدهور المعرفي.واكتشف الفريق أن الكافيين المركز الموجود في مشروب "الإسبريسو" يقلل احتمالية تجمع تكتلات "بروتين تاو" المشتبه في تسببه بالإصابة بالزهايمر.والزهايمر هو "اضطراب في الدماغ يتفاقم بمرور الوقت"، ويتسم بحدوث تغيرات في الدماغ تؤدي إلى ترسبات لبعض البروتينات، وهو السبب الأكثر شيوعا للإصابة بالخرف، حسب موقع "مايو كلينك".ويعيش في الولايات المتحدة نحو 6.5 ملايين مصاب بداء الزهايمر في سن 65 فأكبر، وهناك أكثر من 55 مليون شخص حول العالم مصابون بالخرف، بحسب "الأمم المتحدة".ويأمل الباحثون أن تؤدي هذه النتائج في النهاية إلى علاجات وقائية أو علاجية لمرض الزهايمر وأمراض الدماغ الأخرى التي تؤثر على القدرة المعرفية.