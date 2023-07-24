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صحة

دراسة: "أوميغا 3" تحافظ على صحة هذا العضو المهم بالجسم

Lebanon 24
24-07-2023 | 08:00
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كشفت دراسة طبية حديثة عن فائدة أحماض "أوميغا 3" الدهنية، كتلك التي توجد في التونة والسلمون والسردين، بالنسبة لصحة الرئتين.

ووفق الدراسة التي دعمتها المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، ونشرت نتائجها في المجلة الأميركية لطب الجهاز التنفسي والعناية المركزة، فإن هذه الأحماض الدهنية ذات تأثير إيجابي على الرئتين.
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وقالت باتريشيا كاسانو، مؤلفة الدراسة: "نعرف الكثير عن دور النظام الغذائي في السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن دور النظام الغذائي في أمراض الرئة المزمنة كان لا يزال ناقصا إلى حد ما".

وأضافت: "تضيف هذه الدراسة إلى الأدلة المتزايدة على أن أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تعد جزءا من نظام غذائي صحي، قد تكون مهمة لصحة الرئة أيضا". (سكاي نيوز)     
المصدر: سكاي نيوز عربية
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