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صحة

مشروبات مفيدة للصحة والجمال

Lebanon 24
24-07-2023 | 11:00
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أعلن الدكتور شوتا كالانديا أخصائي أمراض الجهاز الهضمي أن المشروبات التي يشربها الإنسان تؤثر في صحته ومظهره الخارجي.


ويشير الطبيب في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أنه قبل كل شيء يجب أن يشرب الإنسان كمية كافية من الماء يوميا لأن هذا ضروري للحفاظ على الصحة وتحسين عملية الهضم وامتصاص المواد المفيدة وإخراج السموم ودعم عملية التمثيل الغذائي. كما ان الماء يساعد على تحسين عمل جميع أجهزة وأعضاء الجسم، وبالتالي يبطئ عملية الشيخوخة.
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ويقول: "تنسب العصائر الطبيعية إلى المشروبات الصحية. فمثلا عصير العنبية الآسية يحسن البصر ويساعد في علاج مرض السكري، ويطيل فترة الشباب. أما عصير الرمان فيحتوي على فيتامينات А وС وЕ وعلى الزنك والسيلينيوم والكالسيوم والفسفور والمغنسيوم والحديد والصوديوم. يؤثر هذا العصير إيجابيا في القلب والأوعية الدموية. وعصير الشوندر "البنجر" غني بالألياف الغذائية والبكتين المنخفض الوزن الجزيئي، ما يساعد على إخراج المعادن الثقيلة من الجسم، ويمنع تكاثر البكتيريا الضارة. أما عصير العنب فيحتوي على حمض الأسكوربيك وفيتامين В ، و يساعد في الحفاظ على الذاكرة، وتحسين حالة الجلد والأظافر والشعر".


ووفقا له، يؤثر الشاي الأخضر إيجابيا في المظهر الخارجي لأنه يحتوي على الكاتيكين والبوليفينول، وهذه مواد تبطئ شيخوخة الجسم.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي مشروب القهوة على حمض الكافيين الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، وبالتالي يبطء شيخوخة الجسم. كما أن مشروب القهوة يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من تأثير الجذور الحرة. (روسيا اليوم)       


المصدر: روسيا اليوم
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