27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
معلومة تهمكم عن الصيام المتقطع.. سيفيدُ هؤلاء كثيراً!
Lebanon 24
24-07-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توصلت دراسة جديدة إلى أن الصيام المتقطع ساعد المصابين بالسكري من النوع 2 على إنقاص الوزن وتحسين نسبة السكر في الدم، لكنها أشارت إلى أنّ خسارة الوزن التي تحققت لم تكن كافية لإزالة عوامل الخطر لمشاكل القلب والكلى.
Advertisement
وقارنت الدراسة التي أجريت في جامعة إلينوي بين تقييد وقت الطعام، وبين حساب وضبط عدد السعرات الحرارية، والذي أدى أيضاً إلى تحسين مستويات السكر في الدم، لكن من دون فقدان الوزن، ما يعني أن قصر وقت الطعام أفضل في خفض الوزن.
وقالت الباحثة فيكي بافلو: "يجد الكثير من الناس صعوبة بالغة في حساب السعرات الحرارية على المدى الطويل، لكن دراستنا تظهر أن مراقبة الساعة قد توفر طريقة بسيطة لتقليل السعرات الحرارية وفقدان الوزن".
وبحسب "هيلث داي"، فقد شارك في الدراسة 75 مريضاً بالسكري، وتم تقييد وقت الطعام لمجموعة منهم بـ 8 ساعات من الظهر وحتى الـ 8 مساءً، بينما استخدمت مجموعة أخرى تطبيقاً لمراقبة السعرات، بهدف خفض استهلاكها بنسبة 25%.
وخلال 6 أشهر، فقدت مجموعة حمية "الصيام المتقطع" 3.5% من الوزن، ما ساعد على تحسين نسبة السكر بالدم، لكن لم يصل إلى مستوى الـ 5% الذي قد يسمح بالتوقف عن تناول أدوية الكولسترول وتعديل أدوية الضغط.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا لموجة حر جديدة.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في شهر آب
Lebanon 24
استعدوا لموجة حر جديدة.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في شهر آب
01:32 | 2023-07-24
24/07/2023 01:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تأهّبوا في لبنان.. إنذارٌ عاجل جداً وهذا ما ينتظرنا بدءاً من الأحد!
Lebanon 24
تأهّبوا في لبنان.. إنذارٌ عاجل جداً وهذا ما ينتظرنا بدءاً من الأحد!
11:37 | 2023-07-24
24/07/2023 11:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تُقفل أزرار قميصها.. مُجدداً ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تُثير الجدل شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
لم تُقفل أزرار قميصها.. مُجدداً ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تُثير الجدل شاهدوا كيف بدت (صور)
00:39 | 2023-07-24
24/07/2023 12:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارٌ يهزّ منطقة في الشمال.. الجيش يستنفر وهذا ما حصل!
Lebanon 24
إنفجارٌ يهزّ منطقة في الشمال.. الجيش يستنفر وهذا ما حصل!
04:31 | 2023-07-24
24/07/2023 04:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء وأصبحت نسخة عن والدتها.. كارلا حداد وابنتها تستمتعان بوقتهما في باريس شاهدوا الصور
Lebanon 24
شقراء وأصبحت نسخة عن والدتها.. كارلا حداد وابنتها تستمتعان بوقتهما في باريس شاهدوا الصور
03:30 | 2023-07-24
24/07/2023 03:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2023-07-24
تقنية بسيطة تمنعك من قضم أظافرك.. ما هي؟
11:00 | 2023-07-24
مشروبات مفيدة للصحة والجمال
08:00 | 2023-07-24
دراسة: "أوميغا 3" تحافظ على صحة هذا العضو المهم بالجسم
01:20 | 2023-07-24
"الإسبرسو" سيصبح مشروبكم المفضل... يحمي من الزهايمر!
23:29 | 2023-07-23
بعد زيارته ينبوعاً ساخناً... وفاة طفل بعد إصابته بـ"أميبا آكلة للدماغ"
23:00 | 2023-07-23
خطير وقاتل.. احذروا هذه المادة التي يروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
فيديو
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
02:07 | 2023-07-24
25/07/2023 01:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
23:42 | 2023-07-23
25/07/2023 01:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
00:26 | 2023-07-22
25/07/2023 01:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact