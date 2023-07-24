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صحة

تقنية بسيطة تمنعك من قضم أظافرك.. ما هي؟

Lebanon 24
24-07-2023 | 16:00
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يقول الباحثون في ألمانيا إنهم وجدوا أن استبدال العادات السيئة مثل قضم الأظافر، أو نتف الشعر أو أي سلوك من هذا النوع، بعادات أخرى هو الحل لهذه المشكلة.

وفي دراسة نُشرت في دورية "جاما ديرماتولوجي"، قام الباحثون بتجنيد 268 شخصاً لديهم عادات سيئة من قبيل قضم الأظافر أو شد الشعر، وكان معظمهم من النساء بمتوسط عمر 36.
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وأبلغ حوالي 68% عن عض الجلد، و 36% أبلغوا عن قضم الأظافر و 28% أبلغوا عن قيامهم بنتف شعرهم.
وطُلب من المشاركين، اختيار عادة بديلة من مقطع فيديو عُرض عليهم، وشمل ذلك تحريك السبابة والإصبع الأوسط برفق حول الجزء العلوي من الإبهام دون لمس الأظافر، أو عقد الذراعين ومسك الشعر على الساعدين أو وضع أطراف أصابع اليدين معاً ثم تحريك أطراف الأصابع برفق مقابل بعضها البعض.
ولمدة 6 أسابيع، طُلب من المشاركين القيام بأحد هذه الإجراءات كلما شعروا بالحاجة إلى قضم أظافرهم أو القيام بأي عادة من العادات السيئة. 
وأثبتت التجربة فعاليتها، حيث قال 53% من المشاركين الذين تبنوا السلوك إنهم شهدوا تحسناً.
وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح مدى فعالية هذه الطريقة على المدى الطويل، إلا أنها قد تكون قادرة على مساعدتك في الإقلاع عن قضم أظافرك، الأمر الذي قد يمنحك على الأقل بعض الوقت لتتوصل إلى المزيد من الأساليب التي تساعد في ترك هذه العادة، وفق ما نقل موقع ميترو الإلكتروني.
 
 
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