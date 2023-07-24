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صحة

مفاجأة تحت المجهر.. شاهدوا ماذا وجدت باحثة في ماء زمزم

Lebanon 24
24-07-2023 | 23:00
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أثارت المهندسة الوراثية التركية ديلارا ساري، أنظار تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بتجربة علمية أجرتها على ماء زمزم.

وقالت ساري التي فحصت مياه زمزم تحت الميكروسكوب: "قمت بتبخير ماء زمزم ونتيجة لذلك حصلت على بلورات رائعة. إنّ ماء زمزم غني جدا بالمعادن، ويحتوي بشكل خاص على المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم".

وأكدت ساري، أن ماء زمزم يحتوي على 10 أضعاف المعادن مقارنة بالمياه المعدنية، مضيفة أن له فوائد للجلد وأعضاء الجسم، مُعربةً عن دهشتها الكبيرة بما رأته.

ويقع بئر زمزم في الحرم المكي بمدينة مكة المكرمة، على بعد 21 متراً شرقي الكعبة، ويرجع المؤرخون تاريخ البئر إلى 2000 قبل الميلاد منذ عهد النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام.

ويبلغ عمق البئر 30 متراً ويصب فيه عدد من عيون الماء القديمة.
 
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