مفاجأة تحت المجهر.. شاهدوا ماذا وجدت باحثة في ماء زمزم

Genetik mühendisi Dilara Sarı, mikroskop ile zemzem suyunu inceledi:



"Zemzem suyu mineral açısından çok zengin. Maden sularına kıyasla zemzem suyunda ortalama 10 kat daha fazla mineral var. Görüntü beni gerçekten büyüledi."



Sübhanallah 🤲 pic.twitter.com/BNp9IKIliU