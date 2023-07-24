مفاجأة تحت المجهر.. شاهدوا ماذا وجدت باحثة في ماء زمزم

Genetik mühendisi Dilara Sarı, mikroskop ile zemzem suyunu inceledi:
"Zemzem suyu mineral açısından çok zengin. Maden sularına kıyasla zemzem suyunda ortalama 10 kat daha fazla mineral var. Görüntü beni gerçekten büyüledi."
Sübhanallah 🤲 pic.twitter.com/BNp9IKIliU
— Şenay 🇹🇷 (@Senay__34) July 19, 2023
Genetik mühendisi Dilara Sarı, mikroskop ile zemzem suyunu inceledi:
"Zemzem suyu mineral açısından çok zengin. Maden sularına kıyasla zemzem suyunda ortalama 10 kat daha fazla mineral var. Görüntü beni gerçekten büyüledi."
Sübhanallah 🤲 pic.twitter.com/BNp9IKIliU