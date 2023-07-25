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صحة

فائدة جديدة لتناول زيت الزيتون.. ما هي؟

Lebanon 24
25-07-2023 | 00:47
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نصحت دراسة طبية حديثة الأشخاص الراغبين في الحفاظ على ذاكرتهم، وتخفيض فرص موتهم بالخرف، بتناول زيت الزيتون.

ووجدت الدراسة التي استعرضت نتائجها في الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية للتغذية في بوسطن، يوم الإثنين، وشملت 90 ألف شخص، أن محبي زيت الزيتون كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب الخرف.
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ووفق الدراسة، إن أولئك الذين تناولوا أكثر من نصف ملعقة طعام يوميا من زيت الزيتون، كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب الخرف بنسبة 28 في المئة.

وتعليقا على الدراسة، قالت كوني ديكمان، مستشارة التغذية في مستشفى سانت لويس: "من المعروف أن أحماض أوميغا 3 الدهنية توفر فوائد مضادة للالتهابات، وزيت الزيتون مصدر جيد لهذه الأحماض"، وفقما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وأضافت ديكمان أن: "اتباع نظام غذائي غني بزيت الزيتون يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، ربما عن طريق المساعدة في تحسين ضغط الدم والكوليسترول ووظيفة الأوعية الدموية".

وتابعت قائلة: "ما هو مفيد للقلب مفيد أيضا للدماغ، وصحة القلب والأوعية الدموية تحد من خطر الإصابة بالخرف".
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