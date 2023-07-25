بروتينات موجودة في الدمّ ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف

قام فريق من "المعهد الوطني للشيخوخة" وجامعة "تكساس"، وكلية "جونز هوبكنز بلومبرغ" للصحة العامة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى في كافة أنحاء العالم، بفحص بيانات 10 آلاف و981 فردًا تم جمعها على مدار 25 عامًا.

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وقام الباحثون بتحليل مجموعة كاملة من البروتينات التي يتم التعبير عنها في الجسم، والتي تقود كافة أنواع العمليات البيولوجية، من الاتصال الخلوي إلى مستويات الهرمونات.



وكشف التحليل عن 32 بروتينا، عند وجودها بمستويات مرتفعة أو منخفضة في الدم، لدى الأشخاص بين عمري 45 و 60 عامًا، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق.

ومن المثير للاهتمام أن العديد من البروتينات لم تشارك بشكل مباشر في عمل الدماغ، هذا يدعم الأبحاث السابقة، بأن الخرف ومحفزاته الأساسية ليست شيئا يحدث حصرا في الدماغ. (سبوتنيك)