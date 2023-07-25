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صحة

اكتشاف حمض نووي غذائي يمهد الطريق لتحسين التغذية

Lebanon 24
25-07-2023 | 09:00
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أعلن فريق علماء أميركي عن اكتشاف مئات الجينات التي تؤثر بشكل مباشر على ما يختار المرء تناوله من أطعمة ومشروبات بما يمهد الطريق لخطط نظام غذائي صحي شخصي، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست".

ويمكن أن تساعد رؤى الأساس الجيني لتفضيلات الطعام في تحسين التغذية على أساس فردي. ففي واحدة من أولى الدراسات واسعة النطاق للجينات الوراثية المتعلقة بالنظام الغذائي، اكتشف الباحثون ما يقرب من 500 جين يبدو أنها تؤثر بشكل مباشر على الأطعمة التي نتناولها.
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ويقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تمثل خطوة مهمة نحو استخدام علم الوراثة لدى الشخص لتطوير استراتيجيات تغذية دقيقة تساعد في تحسين الصحة أو الوقاية من الأمراض.

وقالت قائدة فريق البحث دكتورة جوان كول، أستاذة مساعدة في قسم المعلوماتية الطبية الحيوية في كلية الطب بجامعة كولورادو، إن "بعض الجينات التي حددناها مرتبطة بالمسارات الحسية بما في ذلك تلك الخاصة بالتذوق والشم والملمس وقد تزيد أيضًا من استجابة المكافأة في الدماغ. نظرًا لأن بعض هذه الجينات قد يكون لها مسارات واضحة للتأثير على ما إذا كان شخص ما يحب الطعام أم لا، فمن المحتمل أن يتم استخدامها لإنشاء ملفات تعريف وراثية حسية لضبط التوصيات الغذائية للشخص بناء على الأطعمة التي يحبن تناولها". (العربية)
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