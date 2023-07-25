إكتشاف فائدة جديدة مهمّة لزيت الزيتون

Advertisement

أعلن خبراء الجمعية الأميركية للتغذية أن إدراج زيت الزيتون في النظام الغذائي يقلل من خطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة 28 بالمئة.ويشير تقرير الجمعية المقدم إلى اجتماعها السنوي عام 2023، إلى أن العديد من البلدان يواجهون ارتفاعا في معدلات الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى، لذلك قرر العلماء البحث عن وسيلة لتخفيض مخاطر الإصابة بالخرف المكتسب.وقد حلل الباحثون الاستبيانات الغذائية وسجلات الوفاة التي تم جمعها من أكثر من 90 ألف أميركي على مدى ثلاثة عقود توفي منهم خلالها أكثر من 4 آلاف شخص بسبب اضطراب الوظائف الإدراكية.وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من نصف ملعقة طعام من زيت الزيتون يوميا انخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 28 بالمئة. كما أن استبدال ملعقة شاي من السمن النباتي والمايونيز بزيت الزيتون خفض خطر الموت بسبب الخرف بنسبة 8-14 بالمئة. (روسيا اليوم)