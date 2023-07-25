عادات تطيل العمر... ما هي؟





والعادات بحسب الباحثين هي:



النشاط البدني.

عدم التدخين.

التعامل الجيد مع الإجهاد.

اتباع نظام غذائي جيد.

Advertisement تجنب المخدرات.

تجنب شرب الكحوليات.

النوم جيدا.

وجود علاقات اجتماعية إيجابية. حدد مجموعة من الباحثين عادات يمكن أن يساعد الانتظام في ممارستها، على إطالة متوسط العمر لأكثر من 20 عاما.والعادات بحسب الباحثين هي:النشاط البدني.عدم التدخين.التعامل الجيد مع الإجهاد.اتباع نظام غذائي جيد.تجنب المخدرات.تجنب شرب الكحوليات.النوم جيدا.وجود علاقات اجتماعية إيجابية.

ويمكن للرجال الذين يتبنون كل هذه العادات في سن الأربعين العيش 24 عاما إضافيا في المتوسط، مقارنة بالرجال الذين لا يفعلون ذلك، في حين أن النساء مع اتباع هذه العادات يمكن أن يعشن 21 عاما إضافيا.





وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، استخلص الباحثون النتائج من بيانات أكثر من 700 ألف أميركي كانوا جزءا من برنامج مرتبط بالمحاربين القدماء.



ويقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تسلط الضوء على دور عوامل نمط الحياة في المساهمة في الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب التي تؤدي إلى الإعاقة المبكرة والوفاة. (سكاي نيوز عربية)