للحفاظ على نظافتكم الشخصية في الصيف... اليكم هذه النصائح

Advertisement

يعدّ الحفاظ على النظافة الشخصية في الصيف من الأمور المهمة التي تجب مراعاتها، ولا سيما في أيام الحر الشديد المتواصلة وما ينجم عنها من تعرق أثناء العمل أو استخدام المواصلات العامة، وهو ما قد يشكل حرجا من الظهور بشكل غير مناسب أمام الآخرين.وقدّم الطبيب إبراهيم طوبال علي من مديرية صحة ولاية كوجا إيلي التركية، لوكالة الأناضول، مجموعة من النصائح الطبية للحفاظ على النظافة الشخصية خاصة في فصل الصيف.وقال طوبال علي إن الحفاظ على النظافة الشخصية صيفاً أمر مهم للغاية، للشعور بالانتعاش والثقة وللتخلص من رائحة العرق والروائح الأخرى.وفيما يأتي النصائح الطبية التي قدمها الطبيب للمساعدة في الحفاظ على النظافة الشخصية خلال فصل الصيف:1- الحرص على الاستحمام يوميا بالماء والصابون، لإزالة العرق والأوساخ والجراثيم.2- استخدام مزيل عرق فعال، إذ إن اختيار مزيل يحتوي على المواد المضادة للبكتيريا يساعد في تقليل رائحة العرق، ويُفضل استخدام المنتجات التي تحتوي على مركبات مثل الألومنيوم والزنك.3- تجنب الملابس الضيقة، فارتداء الملابس القطنية والفضفاضة يساعد على تهوية الجلد وامتصاص العرق، وبالتالي تقليل احتمال حدوث رائحة غير مرغوب فيها.4- تغيير الملابس بانتظام، يجب تغيير الملابس المبتلة بالعرق فورًا واختيار ملابس نظيفة وجافة.5 – الاهتمام بالقدمين، وذلك من خلال غسلهما يوميًا وتجفيفهما جيدًا بعد الاستحمام، واستخدام مسحوق القدم إذا لزم الأمر، وارتداء الجوارب القطنية والأحذية المريحة التي تسمح بتهويتهما.6 – الاهتمام بالشعر، إذ يجب غسل الشعر بانتظام للتخلص من الدهون والأوساخ التي قد تسبب روائح غير مرغوب فيها، واستخدام شامبو مناسب لنوع الشعر.7 – استخدام العطور بحذر، يمكن استخدام العطور والمعطرات لتعزيز الانتعاش، لكن يجب الحذر من استخدامها بكميات كبيرة، حيث قد تتعارض مع رائحة العرق وتنتج روائح غير مرغوب فيها.8- شرب الكثير من الماء، فالحفاظ على الجسم رطبًا من الداخل أمر مهم، فشرب الكثير من الماء يساعد على التخلص من السموم ويقلل من كثافة العرق ورائحته.9- تجنب المأكولات الحارة والتوابل القوية، فقد تؤثر المأكولات الحارة والتوابل القوية على رائحة العرق وتجعلها أكثر غلبة، لذا يجب تجنبها قدر الإمكان.10- الحفاظ على النظافة الشخصية للمناطق الحساسة، من خلال الاهتمام بنظافتها بشكل خاص للوقاية من الالتهابات والروائح المزعجة.