متى يجب مراجعة طبيب الأسنان؟

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أعلنت الدكتورة يوليا نوفيكوفا، أخصائية طب وجراحة الأسنان، أن من الصعب إيجاد الوقت لمراجعة طبيب الأسنان. ولكن ظهور بعض الأعراض يلزم بذلك.وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لمراجعة طبيب الأسنان هو الألم، مع أنه قد يكون ذا طبيعة مختلفة وليس شديدا لا يمكن تحمله. فمثلا يشكو الشخص من الألم عند تناول الحلويات، أو أطعمة حامضة أو عند اللمس وإمالة الراس. يجب في جميع هذه الحالات مراجعة طبيب الأسنان بالسرعة الممكنة. لأن هذه الأعراض قد تشير إلى أمراض عديدة ومختلفة.كما أن الوذمة، وفقا لها، وتغير لون البشرة وعدم تناسق جانبي الوجه علامات خطيرة. مشيرة إلى أن العمليات المزمنة في الجسم لا تظهر لها أعراض في مرحلة الهدأة، ولكن في حالة تفاقمها تظهر الوذمة وتغير لون الجلد في منطقة العدوى.وتقول: "رائحة الفم الكريهة- يمكن أن تكون هذه الرائحة التي تبدو غير ضارة، مظهرا من مظاهر الأمراض الخطرة، لذلك يجب عدم تأجيل مراجعة الطبيب بشأنها. كما قد تشير صعوبة فتح الفم لأول مرة بعد الاستيقاظ، أو سماع طقطقة عند فتح الفم على مصراعيه، إلى مشكلات في المفصل الصدغي الفكي".ووفقا لها، يجب عدم تأجيل مراجعة طبيب الأسنان في حالة نزف اللثة أثناء تنظيف الأسنان. لأن عدم علاج هذه الحالة في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات عديدة.(إزفيستيا)