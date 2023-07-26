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صحة

جدل يثيره الخبراء... كم مرة يمكن ان نستحّم يومياً؟

Lebanon 24
26-07-2023 | 23:42
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صُدم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الوحي بعد أن شارك أطباء جلد عدد المرات التي يجب أن تستحم فيها، ما أثار نقاشا حيويا.

وجاء الكشف في البرنامج الحواري الأمريكي Today بمثابة مفاجأة للكثيرين.
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فبينما يعتقد بعض الناس أن من الأفضل الاستحمام مرة أو مرتين يوميا، يعتقد البعض الآخر أن العدد الصحيح هو مرة واحدة فقط في اليوم. ومع ذلك، يعتقد أطباء الأمراض الجلدية أننا يجب أن نستحم مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع فقط، وفقا لموقع WalesOnline.

وتعمّق مقدمو البرنامج، آل روكر وشينيل جونز وديلان دراير، في الموضوع، إلى جانب أدريانا باريونيفو براش، مديرة تحرير Shop Today أثناء المناقشة، المسماة "كم مرة يجب عليك؟"، سألت براش الآخرين: "كم مرة تعتقد أنه يجب عليك الاستحمام في الأسبوع، وفقا لأطباء الأمراض الجلدية؟".

وكان لديهم الاختيار من بين أربع إجابات. وشملت: "كل يوم ومرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع وخمس مرات في الأسبوع، أو مرة واحدة في الأسبوع".

وكشفت براش النقاب عما سيجيب عليه أطباء الجلد - حيث يكون ذلك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

وأضافت براش أن أطباء الجلد اقترحوا أن الإفراط في الاستحمام قد يؤدي إلى مشاكل جلدية مثل جفاف الجلد والأكزيما.

ووفقا لـ Harvard Health Publishing، فإن الإفراط في تنظيف جسمك يمكن أن يجعل بشرتك أكثر جفافا مما لو كان الاستحمام أقل تكرارا. ويضيف: "هذا ليس خطرا على الصحة العامة. ومع ذلك، فإن الاستحمام اليومي لا يحسن صحتك، ويمكن أن يسبب مشاكل جلدية أو مشاكل صحية أخرى - والأهم من ذلك، أنه يهدر الكثير من الماء. كما أن الزيوت والعطور والإضافات الأخرى في الشامبو والبلسم والصابون قد تسبب مشاكل خاصة بهم، مثل الحساسية (ناهيك عن تكلفتها)".(إكسبريس)


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