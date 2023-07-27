Advertisement

صحة

التدخين الالكتروني... مخاطر اضافية يحذّر منها العلماء

Lebanon 24
27-07-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1091576-638260394283774795.png
Doc-P-1091576-638260394283774795.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تستمر قائمة الآثار الجانبية الغريبة للتدخين الإلكتروني في الازدياد، حيث يحذر الأطباء الآن من "لسان السجائر الإلكترونية".

ومع وصول استخدام السجائر الإلكترونية إلى معدلات وبائية، خاصة بين الشباب، لجأ الخبراء إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول الآثار الصحية.
Advertisement

وشارك الدكتور ستيوارت بيغز، طبيب الأسنان التجميلي في المملكة المتحدة، على "تيك توك"، "لسان السجائر الإلكترونية هو عندما تبدأ في فقدان ذوقك لأنك كنت تستخدم السجائر الإلكترونية كثيرا. هذا حقا آخذ في الارتفاع بسبب شعبية هذه السجائر الإلكترونية التي يمكن التخلص منها، والتي تحتوي على كل هذه النكهات".

وقد أصبحت السجائر الإلكترونية المنكهة شائعة بشكل مذهل. واقترح استطلاع عام 2022 من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن 85% من الشباب يستخدمون السجائر الإلكترونية المنكهة، وغالبا ما تكون نكهات الفواكه والنعناع.

ووجدت دراسة من جامعة ولاية أوهايو أيضا أن 40% من الشباب سيتوقفون عن التدخين الإلكتروني إذا تم حظر السجائر الإلكترونية المنكهة.

وغالبا ما تحصل هذه السجائر الإلكترونية على مذاقها الحلو من السكر المضاف وكحول السكر، والذي ثبت منذ فترة طويلة أنه يسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

ووجدت دراسة أجريت عام 2021 في مجلة Frontiers in Oral Health، على سبيل المثال، أن أولئك الذين يدخنون أو يستخدمون السجائر الإلكترونية كانوا أكثر عرضة من غير المدخنين للإصابة بأمراض اللثة.

وقال الدكتور بيغز إن "لسان السجائر الإلكترونية" يأتي مع العديد من الآثار الجانبية غير السارة، بما في ذلك جفاف الفم وحتى الفقدان الكامل للتذوق.

وأثناء محاولتك التخلص من هذه العادة، ركز على علاج الأعراض. وهذا يشمل شرب المزيد من الماء لمنع الجفاف وإعطاء الأولوية لنظافة الفم. وقال الدكتور بيغز إن تنظيف الأسنان بانتظام بالفرشاة وتنظيف لسانك باستخدام مكشطة اللسان يمكن أن يساعد.

وبمجرد أن تعالج الأعراض، في النهاية، فإن أفضل شيء لمنع "لسان السجائر الإلكترونية" في المستقبل هو الإقلاع عن التدخين أو تقليله.(ديلي ميل)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:17 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2023-07-27
04:00 | 2023-07-27
03:02 | 2023-07-27
01:30 | 2023-07-27
23:42 | 2023-07-26
23:00 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website