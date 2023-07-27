Advertisement

صحة

هل انتم من محبي العسل بالفواكه؟... تعرفوا على بعض الفوائد

Lebanon 24
27-07-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1091656-638260533789953869.jpg
Doc-P-1091656-638260533789953869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف طبيب الأمراض الجلدية إيفانوف العسل والفواكه بالحلويات الأكثر فائدة وقال إن الكثير من الكربوهيدرات المكررة في الحلويات يمكن أن تكون خطرة على الصحة.

والسبب هو أنه يتم امتصاصها بسرعة في الدم، مما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر والأنسولين، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب المحتوى العالي من السعرات الحرارية.
Advertisement

ومع ذلك هناك أيضا حلويات صحية يمكن تناولها دون الإضرار بالصحة. ومن بينها في المقام الأول الفواكه والتوت والخضروات الحلوة. وتحتوي الحلويات الطبيعية على الألياف التي تتوفر بكثرة في كل من التوت والعليق والتفاح والكمثرى (الإجاص) والبرتقال والمشمش. كما إنها تساعد على تطبيع وظيفة الأمعاء وتنظيم مستويات الكولسترول وتساعد كذلك على خفض مستويات السكر في الدم. وبالإضافة إلى السكريات الطبيعية، هذه الأطعمة غنية أيضا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الثمينة.

وهناك حلوة أخرى مفيدة وهي العسل. وإنه عبارة عن رحيق الزهر الذي يعالجه النحل، وهو يحتوي على فيتامينات "B" وأحماض الأسكوربيك والبانتوثينيك وحمض الفوليك، بالإضافة إلى عناصر كيميائية مهمة مثل الكالسيوم، الصوديوم، المغنيسيوم، والحديد والفوسفور، والزنك وغيرها. والحلويات الطبيعية لها خصائص مضادة للبكتيريا لأنها تحتوي على مواد تمنع مسببات الأمراض من التكاثر. والعسل له تأثير إيجابي على النوم ويسرع عملية التمثيل الغذائي. ومع ذلك هناك خطر إذا كنت تأكله بكميات كبيرة، فقد يكون هناك فائض من سكر الفركتوز والجلوكوز.

وتعتبر حبوب الكاكاو مصدرا طبيعيا لمضادات الأكسدة والعناصر النزرة المهمة للصحة، مثل المغنيسيوم والفلور وكذلك الدهون الثمينة وأحماض الكاكاو العضوية. (كومسومولسكايا برافدا)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2023-07-27
04:00 | 2023-07-27
03:02 | 2023-07-27
01:30 | 2023-07-27
01:00 | 2023-07-27
23:42 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website