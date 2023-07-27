Advertisement

صحة

دراسة تكشف: جبن البارميزان يمكن أن يعزز ذاكرتك!

Lebanon 24
27-07-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1091831-638260856426097319.jpg
Doc-P-1091831-638260856426097319.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت دراسة جديدة أن تناول البروبيوتيك الموجود في جبن البارميزان قد يحسن الذاكرة لدى كبار السن.

ووجدت دراسة شملت أشخاصا تتراوح أعمارهم بين 52 و75 عاما يعانون من ضعف إدراكي معتدل، أن تناول بروبيوتيك Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) لمدة ثلاثة أشهر أدى إلى تحسين نتائج اختبار الدماغ.
Advertisement

ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل وجامعة ولاية كارولينا الشمالية، أيضا ارتباطا بين التحسن العقلي والتغيرات في ميكروبيوم أمعاء المشاركين.
 
ومن المثير للاهتمام، أن الأفراد الذين يعانون من ضعف إدراكي معتدل لديهم عدد أكبر من ميكروبات بريفوتيلا في أمعائهم، ما يشير إلى أن ذلك قد يكون بمثابة مؤشرات مبكرة على التدهور المعرفي.

وعندما تلقت المجموعة التي تعاني من ضعف إدراكي معتدل بروبيوتيك LGG، انخفضت وفرة بريفوتيلا، متزامنة مع درجات معرفية أفضل. ويشير هذا إلى أن التلاعب بالميكروبات المعوية بواسطة البروبيوتيك يمكن أن يؤدي إلى أدمغة أكثر صحة لدى كبار السن.

وعلى الرغم من توفر LGG على نطاق واسع كمكمل غذائي، إلا أنه يوجد أيضا في البارميزان والزبادي.

ويضيف هذا طبقة جديدة إلى فهمنا لاتصال الميكروبيوم بين الدماغ والأمعاء ويفتح طرقا جديدة لمكافحة التدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة. ومن خلال تحديد التحولات المحددة في ميكروبيوم الأمعاء المرتبطة بضعف الإدراك المعتدل، فإننا نستكشف آفاقا جديدة في الاستراتيجيات الوقائية في الصحة الإدراكية، وفقا للباحثين. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:00 | 2023-07-28
03:00 | 2023-07-28
02:00 | 2023-07-28
01:00 | 2023-07-28
00:00 | 2023-07-28
23:22 | 2023-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website