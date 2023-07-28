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صحة

طريقة سريعة لخفض ضغط الدم... دراسة تشرح التفاصيل

Lebanon 24
28-07-2023 | 02:00
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كشفت دراسات حديثة أن ممارسة نوع محدد من التمارين الرياضية قد يكون الوسيلة الأفضل لخفض ضغط الدم بشكل سريع وآمن، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وأظهرت دراسة كبيرة نُشرت، الثلاثاء، في" المجلة البريطانية للطب الرياضي" أن التمارين التي تشغل العضلات دون حركة، مثل القرفصاء على الحائط والألواح الخشبية، قد تكون أفضل وسيلة لخفض ضغط الدم.
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ويُعرف هذا النوع من التدريبات باسم "التمارين المتساوية أو الثابتة"، وفقا لموقع "مايو كلينك".

ويمكن القيام بتمارين متساوية القياس بالأوزان أو بدونها، وذلك بالاعتماد على "وزن الجسم" فقط.

وقال الدكتور جيمي أودريسكول، مؤلف مشارك في الدراسة، إن التدريب على التمارين المتساوية هو الأسلوب الأكثر فاعلية في "خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي". 

ويقيس ضغط الدم "الانقباضي" أقصى ضغط في الشرايين مع انقباض القلب واسترخائه، بينما يشير "الانبساطي" إلى ضغط الدم الشرياني عندما يرتاح القلب بين الضربات، وفقا لـ"المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

وحسب الدراسة فإن أداء القرفصاء على الحائط "تمرين متساوي القياس" أكثر فاعلية لتقليل الضغط الانقباضي، وكان الركض "التمارين الهوائية" أكثر فائدة لتقليل الضغط الانبساطي، ولكن "التمرين متساوي القياس" كان الأفضل لخفض كلا عنصري الضغط بشكل عام.

وحسب المبادئ التوجيهية الصادرة عن "منظمة الصحة العالمية" فيجب على الأشخاص ممارسة 150 دقيقة من التمارين "متوسطة الشدة أسبوعيا"، والتي تتضمن جلستين تدريبيتين تعتمدان على القوة.(الحرة) 
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