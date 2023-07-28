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صحة

سرطان الامعاء... اليكم بعض العلامات المبكرة

Lebanon 24
28-07-2023 | 03:00
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أعلن الدكتور أركادي بيجانيان أخصائي طب وجراحة الأورام، أن الغثيان وألم الأمعاء هي أولى علامات الإصابة بورم سرطاني.

ووفقا له، يجب على الشخص الخضوع للفحص إذا كان يعاني من ألم في منطقة البطن وغثيان دائم واسهال. كما عليه عدم تجاهل فقدان الوزن غير المبرر وانتفاخ البطن والحرقة الدائمة.
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ويشير الأخصائي إلى أن اكتشاف أي مشكلة في الأمعاء ممكن بإجراء تحليل الكشف عن الدم المخفي في البراز. هذه الطريقة تكشف وجود نشوء ورم سرطاني في الأمعاء في مراحله المبكرة. لأنه غالبا ما يكتشف الدم الخفي في حالات إصابة القسم العلوي من الجهاز الهضمي أو وجود الزوائد اللحمية أو سرطان القولون.

ويؤكد الطبيب، على أن اكتشاف الدم في البراز لا يؤكد الإصابة بالسرطان، بل هو مجرد سبب لإجراء المزيد من الفحوصات.(نوفوستي)


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