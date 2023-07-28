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صحة

قطرات علاج جيني تعيد البصر لمراهق

Lebanon 24
28-07-2023 | 11:00
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أعادت قطرات علاج جيني جديد البصر للمراهق أنطونيو فينتو كارفاخال الذي كان يعاني من حالة وراثية نادرة، تسببت في تراكم النسيج الندبي في عينيه، ما جعله أعمى.
وذكرت مجلة علمية أن كارفاخال كان يعاني من انحلال البشرة الفقاعي الحثلي، وهي حالة وراثية نادرة تمنع خلايا الجسم من صنع نوع معين من الكولاجين، وتسمى أحيانًا "مرض الفراشة"، وهي الحالة التي تجعل الجلد حساسًا للغاية عند اللمس وبالتالي يكون عرضة للبثور والجروح المزمنة.
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ولأن الكولاجين هو أيضًا مكون رئيسي في القرنية يمكن أن يؤدي المرض أيضًا إلى ظهور تقرحات وتآكل وتندب في العين، وفي حالات مثل حالة أنطونيو، يمكن أن يؤدي هذا إلى العمى. (سبوتنيك)
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